Τα σκάνδαλα στον χώρο του αθλητισμού στην Τουρκία συνεχίζονται, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την αποκάλυψη της εκτεταμένης υπόθεσης παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο της χώρας, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται ποδοσφαιριστές, διαιτητές και διοικητικοί παράγοντες.

Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση δεν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο, αλλά με υπόθεση ναρκωτικών, καθώς ο Σαράν κατηγορείται για παροχή ναρκωτικών ουσιών και για διευκόλυνση στη χρήση τους.

Την είδηση της σύλληψης του Σαράν, ο οποίος εξελέγη πρόεδρός της τον περασμένο Σεπτέμβριο, γνωστοποίησε η τουρκική ομάδα μέσω δημόσιας ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θυμίζουμε ότι πριν από μερικές ημέρες είχε κληθεί να καταθέσει στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται. Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη σε ιατροδικαστικό κέντρο, για να δώσει δείγματα μαλλιών και αίματος.

Σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TRT, ο Σαράν τέθηκε υπό κράτηση, λίγες ώρες μετά την ανίχνευση ιχνών ναρκωτικών (κοκαΐνης) σε δείγματα μαλλιών του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής.

Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru



Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti…

