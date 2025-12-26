Δεκατέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής ελαστικών για βαρέα οχήματα στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με πληροφορίες των υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών.

Όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος των υπηρεσιών, προηγήθηκε τηλεφώνημα από γειτονικό εργοστάσιο καουτσούκ, στο οποίο αναφερόταν ότι «πέντε ή έξι άνθρωποι μαχαιρώθηκαν», ενώ έγινε λόγος και για χρήση «υγρού σε μορφή σπρέι» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους και το κανάλι NHK της δημόσιας τηλεόρασης, μετέδωσαν την σύλληψη ενός ανθρώπου που θεωρείται ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

Από τους 14 τραυματίες, τουλάχιστον 6 νοσηλεύονται.

Τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των ανθρωποκτονιών είναι χαμηλό και η νομοθεσία περί όπλων από τις πλέον αυστηρές.

