Ένας άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε πολλές γυναίκες στη γραμμή 3 του μετρό στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι και μαχαίρωσε τρεις γυναίκες σε διαφορετικούς σταθμούς της γραμμής, η οποία συνδέει το Bagnolet (Seine-Saint-Denis) με το Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε από την Εισαγγελία του Παρισιού.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σήμερα, Παρασκευή (26/12), μεταξύ 16:15 και 16:45, διαδοχικά στους σταθμούς République, Arts et Métiers και Opéra, σύμφωνα με στοιχεία που επιβεβαίωσε η Εισαγγελία στο Le Parisien. Τα θύματα έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα από τους Πυροσβέστες του Παρισιού. Ευτυχώς, οι τρεις γυναίκες φέρονται να υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα, κυρίως στην πλάτη και στον μηρό για δύο από αυτές, όπως ανέφερε αστυνομική πηγή. «Η νεαρή γυναίκα τραυματίστηκε στον μηρό», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στον σταθμό République. «Υπήρχε αρκετό αίμα, ήταν μία σημαντική τομή». Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, το τελευταίο θύμα ήταν έγκυος.

Ο ύποπτος διέφυγε στη συνέχεια μέσω της γραμμής 8 του μετρό. Ταυτοποιήθηκε γρήγορα από τις αρχές. «Χάρη στις κάμερες ασφαλείας, οι υπηρεσίες Περιφερειακής Ασφάλειας Μεταφορών (SRT), που ανέλαβαν την έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εκ προθέσεως βία με όπλο, ταυτοποίησαν έναν άνδρα, γεννημένο το 2000, γνωστό στις αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παραβιάσεις ιδιοκτησίας», ανέφερε η Εισαγγελία του Παρισιού.

Χάρη στον γεωεντοπισμό του κινητού του, η αστυνομία εντόπισε την κατοικία του στα προάστια του Παρισιού και τον συνέλαβε στο σπίτι του στο Sarcelles (Val-d’Oise). Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και φαίνεται να πρόκειται για άτομο ψυχολογικά ασταθές ή ευάλωτο.

Δύο ώρες μετά τις επιθέσεις, η ζωή στους σταθμούς Opéra και République είχε επανέλθει κανονικά και η γραμμή 3 λειτουργούσε χωρίς προβλήματα.

