Καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί αύριο στο Μαρ-α-Λάγκο με τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που το Κίεβο δέχθηκε σφοδρό ολονύχτιο σφυροκόπημα από περίπου 500 drones και 40 πυραύλους, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο ένα τρίτο της πρωτεύουσας.

«Αυτή τη στιγμή πετάμε για τη Φλόριντα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καθ’ οδόν, θα κάνουμε μια στάση στον Καναδά. Θα έχω μια συνάντηση με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ. Μαζί, σχεδιάζουμε να πραγματοποιήσουμε διαδικτυακές συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες» δήλωσε ο Ζελένσκι σε γραπτό μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους.

Στην τηλεδιάσκεψη αναμένεται ότι θα μετάσχει και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Επιτροπής, που μίλησε στο Reuters.

Κεντρικά σημεία τριβής παραμένουν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, η ανοικοδόμηση της χώρας, καθώς και οι εδαφικές συζητήσεις που αφορούν την περιοχή του Ντονμπάς και τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα για συμβιβασμό, προκειμένου να υπάρξει ειρηνευτικό πλαίσιο, ενώ σημείωσε ότι ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρει η Ουάσινγκτον είναι το κλειδί για τη διασφάλιση της ειρήνης. Το εύρος των εγγυήσεων, πρόσθεσε, εξαρτάται από το τι είναι πρόθυμος να προσφέρει ο Τραμπ

Putin deliberately ordered a massive bombing of residential areas and critical infrastructure of Kyiv just as leaders of Ukraine and the US are preparing to meet and advance peace.



Dozens of victims, power outages, and a third of the Ukrainian capital without heating amid… pic.twitter.com/sG82FwxlIq December 27, 2025

Σφοδρές επιθέσεις

Οι σφοδρές νυχτερινές επιθέσεις, διάρκειας 10 ωρών είχαν ως αποτέλεσμα έναν νεκρό και περίπου 20 τραυματίες. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, κύριος στόχος της Ρωσίας ήταν το Κίεβο, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις και οι πολιτικές υποδομές. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι νυχτερινοί βομβαρδισμοί αποδεικνύουν ότι η διεθνής πίεση προς τη Μόσχα δεν είναι επαρκής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα, η Ρωσία πραγματοποίησε βίαιες επιθέσεις, απαντώντας στις ειρηνευτικές προσπάθειες. Όπως είπε, το ένα τρίτο της πρωτεύουσας έχει μείνει χωρίς θέρμανση, ενώ η θερμοκρασία στο Κίεβο ήταν περίπου στους 0 βαθμούς Κελσίου.

Οι ρωσικές επιθέσεις ανάγκασαν την Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη, ενώ δύο αεροδρόμια στη νοτιοανατολική Πολωνία, στο Ρζεσζόφ και στο Λούμπλιν, έκλεισαν προσωρινά.

Ο στόχος του Ζελένσκι και το «δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ» του Τραμπ

Ο Ζελένσκι θα έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, με στόχο «να αποσαφηνίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα ζητήματα». Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων είναι έτοιμο κατά 90% και στόχος είναι «να φτάσουμε στο 100%».

Σύμφωνα με το Axios, ο ίδιος δεν αποκλείει ένα δημοψήφισμα για ένα ειρηνευτικό σχέδιο, εάν και η Ρωσία συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός τουλάχιστον 60 ημερών. Όπως φέρεται να δήλωσε, θα χρειαστεί την έγκριση της ουκρανικής κοινωνίας εάν δεν καταφέρει να εξασφαλίσει μια «ισχυρή» θέση στο ζήτημα των εδαφών. Η Ουκρανία έχει ζητήσει εγγυήσεις ασφαλείας βασισμένες στο άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, αν και παραμένει ασαφές αν η Μόσχα θα αποδεχόταν τέτοιους όρους.

Σε συνέντευξή του στο Politico την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει μια «καλή» συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να εκφράσει στήριξη στο σχέδιο του Ζελένσκι. «Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε. «Θα δούμε τι έχει».

Από την άλλη, η Ρωσία, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, επικρίνει τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους για τη δουλειά τους πάνω στο ειρηνευτικό σχέδιο. «Η δυνατότητά μας να κάνουμε την τελική ώθηση και να καταλήξουμε σε συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη δική μας δουλειά και από την πολιτική βούληση της άλλης πλευράς», δήλωσε.

Όπως είπε, η πρόταση που καταρτίστηκε με τη συμμετοχή του Ζελένσκι «διαφέρει ριζικά» από τα σημεία που είχαν αρχικά συμφωνηθεί μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στις αρχές Δεκεμβρίου. «Χωρίς επαρκή επίλυση των προβλημάτων που βρίσκονται στη ρίζα αυτής της κρίσης, θα είναι απλώς αδύνατο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία», διαμήνυσε.

