Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είχε την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα πριν από τη συνάντησή του στη Φλόριντα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ήταν «καλό και παραγωγικό τηλεφώνημα», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Η ανάρτηση του προέδρου αναφέρει: «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Πούτιν πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00 [20:00 ώρα Ελλάδος], με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική τραπεζαρία του Μαρ-α-Λάγκο. Ο Τύπος είναι προσκεκλημένος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος Τραμπ».

Τη συνομιλία επιβεβαίωσε και ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, που πάντως δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για το τοι συζητήθηκε.

protothema.gr