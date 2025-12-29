Ο κορυφαίος σκακιστής στον κόσμο, Μάγκνους Κάρλσεν, τράβηξε εκ νέου τα βλέμματα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Blitz της FIDE, που διεξάγεται στη Ντόχα, μετά την έντονη αντίδρασή του κατά τη διάρκεια της ήττας του στον ένατο γύρο από τον Ινδό γκρανμέτρ Αρτζούν Εριγκάισι.

Ο Νορβηγός υπέπεσε σε σοβαρό λάθος στο φινάλε της παρτίδας και, αμέσως μετά τη λήξη της, ξέσπασε χτυπώντας με οργή τη γροθιά του στο τραπέζι. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κάρλσεν αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Νωρίτερα τον Ιούνιο είχε αντίστοιχη αντίδραση μετά την ήττα του από τον 19χρονο Ινδό, νυν παγκόσμιο πρωταθλητή, Γκουκές Ντομάρατζου, στο τουρνουά Norway Chess 2025. Οι στιγμές αυτές αναδεικνύουν την ένταση και τις υψηλές απαιτήσεις του σκακιού κορυφαίου επιπέδου, ιδιαίτερα σε γρήγορους ρυθμούς όπως το blitz.

Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη μεγάλη επιτυχία του Κάρλσεν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rapid. Ο Νορβηγός κατέκτησε τον έκτο τίτλο του στην κατηγορία Open, προσθέτοντάς τον στις νίκες του το 2014, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023. Ολοκλήρωσε το τουρνουά με 10,5 βαθμούς, εξασφαλίζοντας χρηματικό έπαθλο 70.000 ευρώ.

Ο πεντάκις παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα και για άλλους λόγους. Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου έγινε trend στα κοινωνικά μέσα, όταν απώθησε καμεραμάν που τον ακολουθούσε, καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα αγώνων κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rapid.

