Συναγερμός σήμανε σήμερα στις αμερικανικές αρχές μετά τον εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε χημικά στο Κεντάκι των ΗΠΑ.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια κοινότητα περίπου 350 κατοίκων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας του Τενεσί.

🚨TRAIN DERAILMENT IN TODD COUNTY🚨

The Trenton Fire Chief said the train was hauling molten sulfur at the time of the derailment. Roads are currently closed at Highway 41 and Highway 475 until further notice.



📸: @WHOPradio via Dylan Shackleford pic.twitter.com/cTq6fJKfgY December 30, 2025

Ένα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν – το οποίο μετέφερε υγρό θείο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε λιπάσματα – τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους.

JUST IN: Aerial photos of the scene after 31 rail cars derailed in Trenton, KY. No injuries have been reported.



More: https://t.co/dQFbCb33FE @WKRN



📸: Christian County HazMat Team pic.twitter.com/5iusxvtGn8 — Jaxie Pidgeon (@JaxiePidgeon) December 30, 2025

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως, ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

protothema.gr