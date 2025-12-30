Συναγερμός σήμανε σήμερα στις αμερικανικές αρχές μετά τον εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε χημικά στο Κεντάκι των ΗΠΑ.
Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Τρέντον, μια κοινότητα περίπου 350 κατοίκων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 100 χιλιομέτρων βορειοδυτικά του Νάσβιλ, πρωτεύουσας της πολιτείας του Τενεσί.
Ένα από τα 30 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν – το οποίο μετέφερε υγρό θείο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε λιπάσματα – τυλίχθηκε στις φλόγες. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα λόγω του τοξικού νέφους.
Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγες ώρες αργότερα και οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν πως, ύστερα από μετρήσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.