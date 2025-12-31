Διαδηλωτές στο Ιράν επιχείρησαν την Τετάρτη να εισβάλουν σε κτίριο τοπικής διοίκησης στη νότια επαρχία Φαρς, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, την τέταρτη ημέρα κινητοποιήσεων για το αυξημένο κόστος ζωής.

Οι διαμαρτυρίες για τον υψηλό πληθωρισμό και την υποτίμηση του ιρανικού ριάλ ξεκίνησαν την Κυριακή από καταστηματάρχες στην Τεχεράνη και έως την Τρίτη είχαν επεκταθεί σε αρκετά πανεπιστήμια της πόλης, με την απόπειρα εισβολής να καταγράφεται την Τετάρτη.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε έξω από το κτίριο της νομαρχίας στην πόλη Φάσα, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 110.000 κατοίκους.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ορισμένοι διαδηλωτές ακούστηκαν να φωνάζουν συνθήματα επικριτικά προς την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση των διαδηλωτών στη Φάσα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει άμεση επιβεβαίωση για τραυματισμούς.

«Πριν από λίγες ώρες, μια οργανωμένη ομάδα επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο της νομαρχίας στην πόλη Φάσα. Η επίθεση απέτυχε με την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας», ανέφεραν κρατικά μέσα. «Η επικεφαλής των ταραχοποιών, μια 28χρονη γυναίκα, συνελήφθη».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι τέσσερις “επιτιθέμενοι” συνελήφθησαν, ενώ τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά το επεισόδιο.

Βίντεο που μετέδωσαν κρατικά μέσα δείχνει ομάδα ατόμων να επιχειρεί να παραβιάσει την πύλη του κτιρίου. Το Reuters επιβεβαίωσε την τοποθεσία του υλικού, χωρίς ωστόσο να μπορεί να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον χρόνο λήψης.

Ο κυβερνήτης της Φάσα δήλωσε στα κρατικά μέσα ότι «οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από τον πληθωρισμό και τις οικονομικές συνθήκες. Συμμετείχαν άτομα που έχουν επηρεαστεί από εχθρικά κανάλια και μέσα ενημέρωσης… η κατάσταση έχει επανέλθει στο φυσιολογικό».

Οι ιρανικές αρχές έχουν αντιμετωπίσει και στο παρελθόν διαδηλώσεις για ζητήματα όπως οι τιμές, η ξηρασία, τα δικαιώματα των γυναικών και οι πολιτικές ελευθερίες, στη διάρκεια των οποίων προχώρησαν σε σκληρά μέτρα ασφαλείας και μαζικές συλλήψεις.

Αυτή τη φορά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει «μηχανισμό διαλόγου» με τους επικεφαλής των κινητοποιήσεων, τις πρώτες μεγάλες διαμαρτυρίες μετά τα ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν τον Ιούνιο, τα οποία είχαν πυροδοτήσει κύμα πατριωτικής συσπείρωσης. Δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός.

