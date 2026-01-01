Οι ρωσικές ειδικές υπηρεσίες ανέκτησαν αρχείο αποστολής πτήσης από ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που φέρονται να συμμετείχαν στη μαζική νυχτερινή επίθεση της 29ης Δεκεμβρίου με κατεύθυνση την προεδρική κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια», αποδίδοντας την επίθεση στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε το ρωσικό υπουργείο απαντώντας με τον τρόπο αυτό σε όσα διέρρευσαν νωρίτερα από τη CIA, η αποκωδικοποίηση των δεδομένων δρομολόγησης από το ανακτηθέν αρχείο έδειξε ότι «τελικός στόχος της επίθεσης των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ήταν μια από τις εγκαταστάσεις της προεδρικής κατοικίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην περιφέρεια Νοβγκορόντ». Τα σχετικά στοιχεία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, πρόκειται να διαβιβαστούν στην αμερικανική πλευρά μέσω των προβλεπόμενων διαύλων επικοινωνίας.

Η Μόσχα υποστηρίζει – μέσω όσων ανέφερε ο Σεργκέι Λαβρόφ – ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση συνολικά 91 μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία, όπως τονίζεται, καταρρίφθηκαν στο σύνολό τους από τις ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας, χωρίς να υπάρξουν απώλειες ή ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Μετά το περιστατικό, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη διαπραγματευτική της στάση στο ουκρανικό ζήτημα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επίθεση επηρεάζει το γενικότερο κλίμα γύρω από τις διπλωματικές διεργασίες.

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν τις προσπάθειες του επικεφαλής του Λευκού Οίκου», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί ο διάλογος μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι οι πρόεδροι θα συνεχίσουν την επικοινωνία τους. Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις «γνωρίζουν πώς, με ποια μέσα και πότε» θα απαντήσουν στην ουκρανική επίθεση.

