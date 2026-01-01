Η CIA εκτιμά ότι η Ουκρανία δεν είχε στοχοποιήσει κατοικία που χρησιμοποιεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε πρόσφατη επίθεση με drones στη βόρεια Ρωσία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η συγκεκριμένη εκτίμηση αντικρούει τον ισχυρισμό που, όπως έγινε γνωστό, μετέφερε ο ίδιος ο Πούτιν στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ τους.

Όπως ανέφεραν πηγές που επικαλείται το CNN, ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, ενημέρωσε σχετικά τον Τραμπ την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πως σημειώθηκε τέτοια επίθεση ή ότι υπήρξε στόχευση της προεδρικής κατοικίας.

Η Μόσχα είχε δημοσίως κατηγορήσει την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Πούτιν, ισχυρισμό τον οποίο ο Τραμπ ανέφερε σε δημοσιογράφους, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος τού το είχε μεταφέρει προσωπικά. Τότε, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η πληροφορία τον ενόχλησε, εμφανιζόμενος να την αποδέχεται, παρά τη σθεναρή διάψευση από το Κίεβο.

«Δεν μου αρέσει. Δεν είναι καλό», είχε πει χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ένιωσε «πολύ θυμωμένος» όταν άκουσε τον ισχυρισμό. Παράλληλα, είχε παραδεχθεί ότι είναι «πιθανό» η καταγγελία να μην ευσταθεί, για να συμπληρώσει ωστόσο πως «ο πρόεδρος Πούτιν μου είπε σήμερα το πρωί ότι συνέβη».

Μετά την ενημέρωση από τον επικεφαλής της CIA, ο Τραμπ φάνηκε να τηρεί πιο επιφυλακτική στάση. Την Τετάρτη ανήρτησε στην πλατφόρμα Truth Social σύνδεσμο προς άρθρο γνώμης της New York Post με τίτλο «Η μπλόφα Πούτιν για “επίθεση” δείχνει ότι η Ρωσία είναι αυτή που εμποδίζει την ειρήνη». Στο άρθρο, η συντακτική ομάδα της εφημερίδας χαρακτήριζε «υποκριτικό» το γεγονός ότι ο Πούτιν, μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου, εμφανίζεται αγανακτισμένος για υποτιθέμενη βία κοντά του, ενώ τόνιζε ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η επίθεση συνέβη ποτέ. Υπενθύμιζε επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό και ότι το Κρεμλίνο παραδέχθηκε πως δεν μπορούσε να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία.

Η αποκάλυψη της αμερικανικής εκτίμησης, που μετέδωσε αρχικά η Wall Street Journal, έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών επαφών υπό την ηγεσία του Τραμπ και των απεσταλμένων του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Πούτιν προέβαλε τον ισχυρισμό μία ημέρα μετά τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, από την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει συγκρατημένη αισιοδοξία για πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η καταγγελία περί επίθεσης ενδέχεται να αποτέλεσε προσπάθεια του Πούτιν να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, χωρίς ωστόσο να έρθει σε άμεση σύγκρουση με τον Τραμπ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, η οποία χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «σκόπιμη απόσπαση προσοχής».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε την Τετάρτη ότι συνολικά 91 drones εκτοξεύθηκαν από τη βόρεια Ουκρανία με κατεύθυνση κατοικία του Πούτιν κοντά στο Βαλντάι, στην περιφέρεια Νόβγκοροντ. Σύμφωνα με τη Μόσχα, περισσότερα από τα μισά καταρρίφθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, ενώ τα υπόλοιπα εξουδετερώθηκαν πάνω από την περιοχή Νόβγκοροντ τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα και χάρτη που φέρεται να απεικονίζει την πορεία των drones και τα σημεία κατάρριψής τους, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει ανεξάρτητα επαληθεύσιμα στοιχεία.

protothema.gr