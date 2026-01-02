Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρωση σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανεμίζοντας παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και καλώντας να τερματιστεί η βία στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κάτω από τον γαλανό ουρανό και παρά το έντονο κρύο έκαναν πορεία ως τη γέφυρα του Γαλατά, όπου οργανωνόταν συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη», διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

The “Great Gaza March” began in Istanbul, as thousands filled the streets of Istanbul with chants and flags, voicing their support for Gaza and the Palestinian cause. pic.twitter.com/3yynlDUbBM January 1, 2026

Πάνω από 400 οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών ήταν παρούσες στην κινητοποίηση, ανάμεσα στους διοργανωτές της οποίας ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο νεότερος γιος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην τουρκική αστυνομία και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κάπου 500.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην κινητοποίηση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν διάφορες ομιλίες και τραγουδιστής με καταγωγή από τον Λίβανο, ο Μάχερ Ζάιν, ερμήνευσε το τραγούδι «Free Palestine».

«Προσευχόμαστε το 2026 να φέρει καλοτυχία σε όλο το έθνος μας και στους καταπιεσμένους Παλαιστίνιους», είπε ο Μπιλάλ Ερντογάν.

A Palestinian keffiyeh was displayed on Istanbul’s iconic Galata Tower ahead of a mass demonstration to stand in solidarity with Palestine and draw attention to Israel’s genocide in Gaza pic.twitter.com/aSGkV1IMvB January 1, 2026

Η Τουρκία, η κυβέρνηση της οποίας συγκαταλέγεται σε αυτές που επέκριναν με τον πλέον έντονο τρόπο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, που έβαλε τέλος στον καταστροφικό πόλεμο που εξαπέλυσε το Ισραήλ σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

More than half a million demonstrators gathered on the Galata Bridge in Istanbul in a massive march, reaffirming solidarity with Palestine and full support for its cause. pic.twitter.com/81V8w9zg0r January 1, 2026

Όμως η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει επισφαλής, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

