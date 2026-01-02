Τουλάχιστον 20 μαχητές αυτονομιστικών δυνάμεων σκοτώθηκαν σήμερα στην Υεμένη από αεροπορικά πλήγματα του συνασπισμού που τελεί υπό την ηγεσία της Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση στρατιωτικού εκπροσώπου του Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (STC).

Ο εκπρόσωπος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι οι μαχητές σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις στις στρατιωτικές βάσεις των αυτονομιστών στην Αλ Χάσα και τη Σεϊχούν.

Ιατρικές πηγές επιβεβαίωσαν τον νεότερο απολογισμό. Νωρίτερα, το STC, που επιδιώκει την ανασύσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Υεμένης στις νότιες επαρχίες της χώρας, είχε ανακοινώσει ότι τα θύματα ήταν επτά.

