Ο Μαδούρο είναι ή ενδεχομένως ήταν, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις – πρόεδρος της Βενεζουέλας από το 2013, όταν ανέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του Ούγκο Τσάβες, του χαρισματικού αριστερού ηγέτη και πολιτικού του μέντορα.

Η επαγγελματική του διαδρομή ξεκίνησε μακριά από την πολιτική σκηνή. Εργάστηκε ως οδηγός λεωφορείου, στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον συνδικαλισμό και αργότερα εισήλθε στην κυβέρνηση του Τσάβες, υπηρετώντας ως υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος. Παρά τη θεσμική του άνοδο, η δημοτικότητά του δεν κατάφερε ποτέ να προσεγγίσει εκείνη του προκατόχου του, ο οποίος διέθετε ιδιαίτερη ικανότητα επικοινωνίας με τα λαϊκά στρώματα.

Οικονομική κατάρρευση και κοινωνική κρίση

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, η οικονομία της Βενεζουέλας κατέρρευσε, έπειτα από χρόνια οικονομικής κακοδιαχείρισης. Ο έλεγχος τιμών και τα εκτεταμένα κοινωνικά επιδόματα εξάντλησαν τα έσοδα από το πετρέλαιο, ενώ η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου τη δεκαετία του 2010 κατέστησε τις εισαγωγές τροφίμων και φαρμάκων δυσβάσταχτες. Η εκτύπωση χρήματος οδήγησε σε υπερπληθωρισμό, καθιστώντας ουσιαστικά άχρηστο το εθνικό νόμισμα, ενώ η διαφθορά και οι διεθνείς κυρώσεις επιδείνωσαν την κατάσταση.

Η κοινωνική δυσαρέσκεια αντιμετωπίστηκε με καταστολή. Μαζικές διαδηλώσεις καταπνίγηκαν βίαια, ενώ ο Μαδούρο κατηγορήθηκε για καλπονοθεία στις εκλογές του 2018 και του 2024. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας περίπου οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τη Βενεζουέλα.

Οι συγκρούσεις του καθεστώτος Μαδούρο με τις ΗΠΑ

Η πολιτική γραμμή της λεγόμενης «Μπολιβαριανής Επανάστασης», την οποία ακολούθησαν τόσο ο Τσάβες όσο και ο Μαδούρο, απορρίπτει τον αμερικανικό καπιταλισμό και αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ιμπεριαλιστική δύναμη. Η Ουάσιγκτον έχει επικρίνει έντονα την κατασταλτική πολιτική του Μαδούρο και δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητά του μετά τις εκλογές του 2018 και του 2024, αναγνωρίζοντας ως νόμιμους εκλεγμένους τους υποψηφίους της αντιπολίτευσης.

Οι αμερικανικές κυβερνήσεις κατηγορούν εδώ και χρόνια τη Βενεζουέλα για έλλειψη συνεργασίας στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε ακόμη πιο μακριά, κατηγορώντας τον Μαδούρο για τη μεταναστευτική κρίση προς τις ΗΠΑ, για «κλοπή αμερικανικού πετρελαίου» μετά την εθνικοποίηση της βιομηχανίας το 1976 και για δράση ως ηγέτη καρτέλ ναρκωτικών, κατηγορίες τις οποίες ο Μαδούρο αρνείται.