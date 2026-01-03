Χωρίς σύγχρονο ιστορικό προηγούμενο χαρακτηρίζεται η επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά την οποία επίλεκτα στελέχη της μονάδας Delta Force μετέβησαν στο Καράκας και απομάκρυναν από τη χώρα τον εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του.

Όπως επισημαίνει το BBC, η πλησιέστερη ιστορική αναλογία εντοπίζεται στη σύλληψη του Παναμέζου ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα το 1989, επίσης από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ηγέτες είχαν πρόσφατα ανακηρύξει νίκη σε αμφισβητούμενες εκλογές, είχαν κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών, ενώ είχαν προηγηθεί σημαντικές στρατιωτικές συγκεντρώσεις αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή.

Ωστόσο, η υπόθεση Νοριέγκα ακολούθησε έναν σύντομο αλλά καθοριστικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών, κατά τον οποίο οι παναμέζικες δυνάμεις κατέρρευσαν γρήγορα. Ο ίδιος κατέφυγε στην πρεσβεία του Βατικανού, όπου παρέμεινε για έντεκα ημέρες.

Τελικά, πείστηκε να παραδοθεί έπειτα από τη χρήση «ψυχολογικού πολέμου», με πιο χαρακτηριστικό στοιχείο τη συνεχή αναπαραγωγή δυνατής ροκ μουσικής, συμπεριλαμβανομένων τραγουδιών των The Clash, Van Halen και U2. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου καταδικάστηκε για αδικήματα που σχετίζονταν με ναρκωτικά.

Για την επιχείρηση που είχε στόχο τον Νικολάς Μαδούρο δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές λεπτομέρειες. Όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια επιχείρηση ακόμη πιο φιλόδοξη σε επίπεδο σχεδιασμού και εκτέλεσης, καθώς φέρεται να πέτυχε την απομάκρυνση του προέδρου και της συζύγου του χωρίς την ανάπτυξη συμβατικών χερσαίων δυνάμεων.

Η τύχη του παραμένει ασαφής, ωστόσο εκτιμάται ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, το τέλος της υπόθεσης θα μπορούσε να γραφτεί σε αμερικανικό σωφρονιστικό κατάστημα.

protothema.gr