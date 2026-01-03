Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τον έλεγχο της Βενεζουέλας «μέχρι να υπάρξει ασφαλής, σωστή και συνετή μετάβαση» έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή, με αναφορές που αφορούν και την Κούβα. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να αποχωρήσει βιαστικά από τη χώρα, καθώς –όπως είπε– απαιτείται χρόνος για να διασφαλιστεί η ομαλή πολιτική διαδοχή και η σταθερότητα.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο περιθώριο της ανακοίνωσης της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, στο πλαίσιο στρατιωτικής επιχείρησης που, σύμφωνα με τον Τραμπ, διεξήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες και οδήγησε στην πλήρη εξουδετέρωση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Ο ίδιος έκανε λόγο για μία «εντυπωσιακή επιχείρηση», τονίζοντας ότι ο Μαδούρο θα λογοδοτήσει στην αμερικανική Δικαιοσύνη για βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η «ναρκοτρομοκρατία κατά Αμερικανών πολιτών».

Κούβα, Κολομβία και περιφερειακές ισορροπίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τουλάχιστον θα ανησυχούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και ότι η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες»..

Μηνύματα προς τη Μόσχα και τον Πούτιν

Σε ερώτηση για τον ρόλο της Ρωσίας και τις διεθνείς αντιδράσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει ποτέ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον Μαδούρο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος» μαζί του. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Μόσχα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, καθώς –όπως είπε– οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο αφήγημα της Ουάσιγκτον περί επαναφοράς του αμερικανικού ελέγχου στη δυτική ημισφαίρια, με τον Τραμπ να επικαλείται ρητά το δόγμα Μονρόε, λέγοντας ότι «κανείς δεν θα μας αμφισβητήσει ξανά στην ήπειρο και στο νότιο ημισφαίριο».

Το πετρέλαιο στο επίκεντρο

Κεντρικό σημείο των ανακοινώσεων του Αμερικανού προέδρου αποτέλεσε το ζήτημα του πετρελαίου. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας, οι οποίες –όπως είπε– «φτιάχτηκαν από εμάς και πέρασαν σε ξένα χέρια», επιστρέφουν πλέον υπό αμερικανικό έλεγχο. Τόνισε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα επιστρέψουν άμεσα στη χώρα με επενδύσεις δισεκατομμυρίων, προσθέτοντας ότι η νέα συνεργασία ΗΠΑ – Βενεζουέλας θα καταστήσει τους πολίτες της χώρας «πλούσιους, ανεξάρτητους και ασφαλείς».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Βενεζουέλα διαθέτει επαρκείς πηγές εσόδων ώστε το κόστος της αμερικανικής παρουσίας να καλυφθεί «και με το παραπάνω», ενώ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να πουλούν πετρέλαιο ακόμη και σε χώρες που σήμερα εξακολουθούν να το προμηθεύονται από άλλες πηγές.

Η επιχείρηση, οι συλλήψεις και οι προειδοποιήσεις για συνέχεια

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τραμπ, η σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του έγινε «στην καρδιά της νύχτας», χωρίς καμία απώλεια για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και χωρίς ζημιές σε μαχητικά ή ελικόπτερα. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας «αν και μας ανέμεναν, δεν μπόρεσαν να κάνουν το παραμικρό», προσθέτοντας ότι η επιχείρηση αυτή «αποκαθιστά την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ μετά το φιάσκο του Αφγανιστάν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για δεύτερο κύμα επιχείρησης, εφόσον απαιτηθεί, ενώ απηύθυνε σαφές μήνυμα προς όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι ό,τι συνέβη στον Μαδούρο «μπορεί – και θα συμβεί – και στους ίδιους», αν επιμείνουν στον ίδιο δρόμο.

Τέλος, ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε μιλήσει αρκετές φορές με τον Μαδούρο και τον είχε καλέσει να παραδοθεί, λέγοντας πως «έφτασε κοντά να το κάνει» και ότι «σήμερα θα εύχεται να το είχε κάνει». Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ θα διοικήσουν προσωρινά τη Βενεζουέλα μέσω ειδικής ομάδας, ξεκινώντας από τον τομέα της ενέργειας, μέχρι να διαμορφωθούν οι συνθήκες για μια –όπως είπε– κανονική και δημοκρατική διαδοχή.

Πώς έγινε η επιχείρηση

Όπως είπε ο στρατηγός Νταν Κέιν που έτρεξε την επιχείρηση στη Βενεζουέλα, σε αυτή συμμετείχαν όλα τα σώματα του Αμερικανικού Στρατού αλλά και των μυστικών υπηρεσιών. Τόνισε μάλιστα ότι 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση και πως οι ΗΠΑ είχαν στην κατοχή τους όλα τα δεδομένα κινήσεων και της ζωής του, ακόμη και τα κατοικίδια του. Είπε επίσης ότι το νεαρότερο μέλος της επιχείρησης ήταν 20 ετών και το γηραιότερο 49 και πως F-22 και F-35 B1 ήταν κάποιοι από τους τύπους των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση.

Έκανε γνωστό επίσης ότι ένα από τα αμερικανικά αεροσκάφη χτυπήθηκε αλλά επέστρεψε χωρίς πρόβλημα στις ΗΠΑ και πως οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε απόλυτη επιφυλακή στις θέσεις τους γύρω από την Βενεζουέλα.

Ποιον θέλει για διάδοχο ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες για το αν η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, λέγοντας ότι «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού που είναι απαραίτητα για να κυβερνήσει τη χώρα της.

«Νομίζω ότι θα ήταν πολύ δύσκολο γι’ αυτήν να ηγηθεί της χώρας. Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό στη χώρα της. Είναι μια πολύ καλή γυναίκα αλλά δεν εμπνέει σεβασμό», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα. Πρόσθεσε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ματσάδο μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Από την άλλη, ο ένοικος του Λευκού Οίκου τόνισε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

«Ο Μάρκο μόλις είχε μια συζήτηση μαζί της και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εποχή μετά τον Μαδούρο.

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής (για το προεδρικό ζεύγος) από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Αργότερα πηγές ανέφεραν πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.

«Ήρθε η ώρα της ελευθερίας», δήλωσε η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Ματσάδο, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ. «Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας», έγραψε σε ανακοίνωσή της που ανήρτησε στο Χ, υποστηρίζοντας ότι ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης για τις προεδρικές εκλογές του 2024, Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξόριστος στην Ισπανία, πρέπει «να αναλάβει αμέσως» την προεδρία.

