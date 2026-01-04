Ανάρτηση στο Instagram πραγματοποίησε ο Λευκός Οίκος μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Στην ανάρτηση περιλαμβάνεται φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενη από τη λέξη «FAFO».

Πρόκειται για μαυρόασπρη εικόνα στην οποία ο Τραμπ εμφανίζεται να βγαίνει με αυστηρό ύφος από το αυτοκίνητό του, με τη συγκεκριμένη λεζάντα να δεσπόζει στο κάδρο.



Στην ανάρτηση που συνοδεύει τη φωτογραφία γράφει επίσης «δεν παίζουμε».

Τι είναι το «FAFO»

Το FAFO είναι ένα ακρωνύμιο της αγγλικής αργκό που σημαίνει “Fuck Around and Find Out”. Στα ελληνικά, θα μπορούσε να αποδοθεί ελεύθερα ως: «Παίξε και θα δεις», «Κάνε μ@λ@κιες και θα καταλάβεις» ή «Προκάλεσε την τύχη σου και θα υποστείς τις συνέπειες».

Είναι εξαιρετικά δημοφιλές σε βίντεο όπου κάποιος προκαλεί ένα ζώο ή έναν άνθρωπο και δευτερόλεπτα μετά δέχεται επίθεση.

Επίσης στην Πολιτική και την Κοινωνία χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει καταστάσεις όπου μια πλευρά παίρνει ένα ρίσκο ή κάνει μια επιθετική κίνηση και τελικά αντιμετωπίζει μια σκληρή αντίδραση.

iefimerida.gr