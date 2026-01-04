Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα τουλάχιστον δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την Ανατολική Θάλασσα, ή Θάλασσα της Ιαπωνίας, προχωρώντας στην πρώτη της οπλική δοκιμή της χρονιάς, την επομένη της αιχμαλώτισης του προέδρου της Βενεζουέλας από τον στρατό των ΗΠΑ, βάσει σχεδίου που η Πιονγκγιάνγκ κατηγορεί για χρόνια την Ουάσιγκτον πως θα ήθελε να εφαρμόσει και εναντίον των δικών της ηγετών.

«Ο στρατός μας εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων που εκτιμάται ότι ήταν βαλλιστικοί προς την Ανατολική Θάλασσα από τα περίχωρα της Πιονγκγιάνγκ περί τις 07:50 (σ.σ. τοπική ώρα· 00:50 ώρα Κύπρου)», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι εντόπισε την εκτόξευση φερόμενου βαλλιστικού πυραύλου, που κατέπεσε περί τις 08:08 (τοπική ώρα· 01:08 ώρα Κύπρου), χωρίς να διευκρινίσει πού.

🇰🇷🇰🇵 BREAKING | South Korea’s presidential office has convened an emergency security meeting following missile launches by North Korea, Reuters reports. pic.twitter.com/Ss94tTLMtc — Strategic Eye (@sarah00043) January 4, 2026

«Η ανάπτυξη πυρηνικών (όπλων) και βαλλιστικών (πυραύλων) από τη Βόρεια Κορέα απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα της χώρας μας και της διεθνούς κοινότητας και είναι απόλυτα ανυπόφορη», είπε σε δημοσιογράφους ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σιντζίρο Κοϊζούμι.

Η δοκιμή «πιθανόν αντανακλά την μεγάλη πίεση που αισθάνεται η Πιονγκγιάνγκ εξαιτίας της κατάστασης στη Βενεζουέλα», έκρινε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χονγκ Μιν, αναλυτής στο κορεατικό ινστιτούτο για την εθνική ενοποίηση.

Ο στρατός των ΗΠΑ επιτέθηκε νωρίς το πρωί χθες Σάββατο στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και αιχμαλώτισε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο οδήγησε κατόπιν στην αμερικανική επικράτεια όπου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εννοεί να τον προσαγάγει σε δίκη για «ναρκωτρομοκρατία».

Ο πρόεδρος Τραμπ είπε πως η Ουάσιγκτον σκοπεύει να «κυβερνήσει» τη χώρα –δεν εξήγησε πώς– ωσότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Η Βόρεια Κορέα έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τις ΗΠΑ πως καταρτίζουν σχεδιασμούς για να ανατρέψουν την κυβέρνησή της.

«Αν και οι προδιαγραφές των πυραύλων τελούν ακόμη υπό επαλήθευση, το υποκείμενο μήνυμα (της δοκιμής) πιθανόν είναι πως η επίθεση στη Βόρεια Κορέα δεν θα ήταν τόσο εύκολη (…) όσο στη Βενεζουέλα», συμπέρανε ο Χονγκ Μιν.

Ο Λι Ιλ-κιού, πρώην πολιτικός σύμβουλος της πρεσβείας της Βόρειας Κορέας στην Κούβα, που αποσκίρτησε το 2023 και πλέον ζει στη Νότια Κορέα, σχολίασε μέσω Facebook ότι ελπίζει η Σεούλ να «αντλήσει τουλάχιστον ένα δίδαγμα από τις πρόσφατες επιλογές, αποφάσεις και ενέργειες των ΗΠΑ».

Στη Νότια Κορέα, η προεδρία ανακοίνωσε ότι συγκλήθηκε εσπευσμένα το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας και κάλεσε τη Βόρεια Κορέα να σταματήσει «τις προκλητικές ενέργειες που παραβιάζουν αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (INDOPACOM, «διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού»), ανέφερε ότι η δοκιμή «δεν εγείρει άμεση απειλή για το προσωπικό ή την επικράτεια των ΗΠΑ», προσθέτοντας πάντως πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί τις εξελίξεις σε «στενό συντονισμό» με τους συμμάχους της στην περιοχή.

Οι πύραυλοι διένυσαν κάπου 900 χιλιόμετρα προτού καταπέσουν στη θάλασσα, σύμφωνα με τη Σεούλ.

Βελτίωση δυνατοτήτων

Η βορειοκορεατική δοκιμή καταγράφτηκε μερικές ώρες προτού ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-μιουνγκ αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Θα ήθελε το Πεκίνο, κοντά στην Πιονγκγιάνγκ, να αξιοποιήσει την επιρροή του για τον βοηθήσει να προωθήσει αναθέρμανση των διμερών σχέσεων, που βρίσκονται στο ναδίρ.

Η δοκιμή καταγράφτηκε εξάλλου καθώς ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έχει τελευταία πανταχού παρών στις προσπάθειες της χώρας του να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιό της.

Επισκέφθηκε ναυπηγείο όπου κατασκευάζεται υποβρύχιο με πυρηνική πρόωση, διέταξε να αυξηθεί η εθνική παραγωγή πυραύλων και η κατασκευή εργοστασίων για την παραγωγή στρατιωτικού υλικού, επέβλεψε τη δοκιμή δυο πυραύλων τύπου κρουζ μακρού βεληνεκούς και διαλάλησε την ισχύ νέων πολλαπλών εκτοξευτήρων ρουκετών.

Ευρύτερα, η Πιονγκγιάνγκ επιταχύνει τις οπλικές δοκιμές της τα τελευταία χρόνια.

Προχώρησε στην προηγούμενη δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου την 6η Νοεμβρίου, αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε πράσινο φως σε σχέδιο της Νότιας Κορέας να ναυπηγήσει δικό της πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.

Η Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με αναλυτές, έχει σκοπό να βελτιωθούν οι δυνατότητές της να εξαπολύει πλήγματα ακριβείας, να δοκιμάσει όπλα προς εξαγωγή στη Ρωσία και να δείξει πως αψηφά τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να διεξαχθεί το πρώτο συνέδριο του Κόμματος Εργατών της Κορέας, του μοναδικού στη Βόρεια Κορέα, έπειτα από πέντε χρόνια, που θα είναι επικεντρωμένο στην οικονομική και αμυντική πολιτική.

Ο κ. Κιμ επισκέφθηκε χθες εργοστάσιο παραγωγής τακτικών κατευθυνόμενων όπλων, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, προσθέτοντας ότι διέταξε να αυξηθεί το παραγωγικό δυναμικό 2,5 φορές.

protothema.gr