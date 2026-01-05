Λιγότερο από 48 ώρες μετά την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και τη μεταγωγή του στις ΗΠΑ για να δικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών, ο Ντόναλντ Τραμπ περνά σε νέα κλιμάκωση, απειλώντας ανοιχτά και την Κολομβία, διευρύνοντας το πεδίο των αμερικανικών παρεμβάσεων σχεδόν σε ολόκληρη την ήπειρο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One στην πτήση από το Μαρ-α-Λάγκο προς την Ουάσινγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η Κολομβία διοικείται από έναν «άρρωστο άνθρωπο» που του αρέσει «να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλά στην Αμερική».



Προέβλεψε ότι ο Γκουστάβο Πέτρο δεν θα παραμείνει στην εξουσία για πολύ και σε ερώτημα αν θα γίνει και σε εκείνη τη χώρα επιχείρηση στα πρότυπα των χτυπημάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε απλώς πως «μου ακούγεται καλή ιδέα».

Παράλληλα είπε ότι «κάτι πρέπει να κάνουμε για το Μεξικό», ενώ για την Κούβα είπε ότι «είναι έτοιμη να πέσει από μόνη της» για αυτό και δεν χρειάζεται στρατιωτική επέμβαση. Στο ίδιο μήκος κύματος ο γερουσιαστής και στενός σύμμαχος του Τραμπ, Λίντσεϊ Γκρέιαμ, ο οποίος, επίσης στην ίδια πτήση, είπε ότι η Κούβα «είναι μια δικτατορία που σκοτώνει ιερείς και μοναχές» και που «οι μέρες της είναι μετρημένες».

JUST IN – President Trump: "Cuba is ready to fall." pic.twitter.com/f0pCC8YGSU — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 5, 2026

Ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι η προτεραιότητά του είναι τώρα «να διορθώσει τη Βενεζουέλα», που είναι σήμερα «μια νεκρή χώρα» και όχι να διεξαγάγει εκλογές, ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ θέλουν πλήρη πρόσβαση στα κοιτάσματα πετρελαίου. Οι ΗΠΑ «θα φροντίσουν τη Βενεζουέλα και τον λαό της, αλλά και όσους ζουν στη χώρα μας γιατί αναγκάστηκαν να φύγουν», επαναφέροντας όσα είχε πει το Σάββατο για την μετά τον Μαδούρο εποχή της Βενεζουέλας και την εμπλοκή των ΗΠΑ.

«Είναι στη δική μας περιοχή» ήταν το «δόγμα» με το οποίο δικαιολόγησε την επίθεση των ΗΠΑ. Το αποκάλεσε «δόγμα Ντονρό», μια μείξη του δόγματος Μονρόε, που χρονολογείται από τις αρχές του 19ου αιώνα και του ονόματός του, του Ντόναλντ.

Ευθεία ήταν και η απειλή του για την Ντέλσι Ροντρίγκες, την μέχρι χθες αντιπρόεδρο και «δεξί χέρι» του Μαδούρο που θα αναλάβει την εξουσία μετά τη σύλληψη του προέδρου. Ο Τραμπ είπε ότι αν δεν ακούει τις συμβουλές των ΗΠΑ, την περιμένει τύχη παρόμοια με του Μαδούρο, είπε.

Γιατί, όπως εξήγησε, «Θέλουμε να έχουμε γύρω μας βιώσιμες και επιτυχημένες χώρες όπου το πετρέλαιο θα βγαίνει ελεύθερα από τη γη. Θα κάνουμε μεγάλες επενδύσεις από τις πετρελαιοβιομηχανίες για να ξαναστήσουμε τις υποδομές».

Είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι οι στρατιωτικοί που τραυματίστηκαν κατά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο είναι όλοι σε καλή κατάσταση.

Εν τω μεταξύ επανέλαβε τη θέση του κατά την οποία η Γροιλανδία πρέπει να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλειά» τους,ψ«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε σε ερώτημα των δημοσιογράφων.

Τέλος, ισχυρίστηκε δε ότι πολλοί Κουβανοί σκοτώθηκαν κατά την Αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα. Υπενθυμίζεται ότι οι αξιωματούχοι από τη Βενεζουέλα έκαναν λόγο για περίπου 40 νεκρούς κατά την αμερικανική επιχείρηση, ενστόλους αλλά και αμάχους.



Αργά την Κυριακή η Κούβα ανακοίνωσε ότι 32 πολίτες της σκοτώθηκαν στην επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τον ρόλο που είχαν στο Καράκας.

