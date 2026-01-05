Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί το μεσημέρι της Δευτέρας ενώπιον δικαστή στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε σήμερα το αρμόδιο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διαδικασία ο Μαδούρο θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που του αποδίδονται, στο πλαίσιο της δικαστικής υπόθεσης που έχει κινηθεί εις βάρος του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Νικολάς Μαδούρο στις ΗΠΑ

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι τόνισε πως ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή αυτόματων όπλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή αυτόματων όπλων και καταστροφικών συσκευών κατά των ΗΠΑ.

Σημειώνεται πως η θανατική ποινή προβλέπεται στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) για ορισμένα ομοσπονδιακά εγκλήματα κεφαλαιώδους χαρακτήρα, όπως η τρομοκρατία, βάσει του Federal Death Penalty Act.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, ο Μαδούρο φαίνεται πως διώκεται με νέο ένταλμα και όχι αυτό που έχει εκδοθεί το 2020. Στο νέο νομικό έγγραφο φαίνεται πως στις κατηγορίες εντάσσεται και η Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας που δεν υπήρχε το 2020.

Το προηγούμενο κατηγορητήριο, το οποίο είχε κατατεθεί υπό καθεστώς μυστικότητας, περιείχε τέσσερις βασικές κατηγορίες, με τις οποίες ο Μαδούρο και πέντε ακόμη πρόσωπα κατηγορούνταν για:

-ναρκο-τρομοκρατία,

-συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατοχή πολυβόλων, και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων.

