Σωρεία προβλημάτων στις αερομεταφορές και στα δρομολόγια των τρένων, προκάλεσε η σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων ημερών, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν εκατοντάδες πτήσεις και να ακινητοποιηθούν τρένα στη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Βρετανία.

Στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της Ευρώπης, ακυρώθηκαν περίπου 700 πτήσεις σήμερα. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι (ώρα Κύπρου) οι εισερχόμενες πτήσεις εκτρέποντας σε άλλα αεροδρόμια.

«Υπάρχουν τεράστιες ουρές εδώ. Δεν είναι σαφές το τι θα γίνει», είπε ένας ταξιδιώτης μιλώντας στο ολλανδικό μέσο ενημέρωσης AD.

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026

Στο μεταξύ, στη Γαλλία, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ζήτησε από τους αερομεταφορείς να μειώσουν κατά 15% τις πτήσεις τους στα αεροδρόμια Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί του Παρισιού. Ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό προέτρεψε τους ταξιδιώτες να επαληθεύσουν εάν η πτήση τους θα πραγματοποιηθεί, προτού αναχωρήσουν από το σπίτι τους, αλλά και να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς για να φτάσουν στο αεροδρόμιο.

Το υπουργείο επέβαλε περιορισμό ταχύτητας στα οχήματα που κινούνται στους δρόμους γύρω από την Ιλ ντε Φρανς. Η κρατική εταιρεία RATP, που είναι αρμόδια για τις δημόσιες μεταφορές στο Παρίσι, ανακοίνωσε ότι ακυρώθηκαν δεκάδες δρομολόγια λεωφορείων. Το μετρό και ο προαστιακός λειτουργούν κανονικά.

Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z January 5, 2026

Το μποτιλιάρισμα έφτασε τα 1.000 χιλιόμετρα αθροιστικά στους δρόμους της Ιλ ντε Φρανς, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αστυνομίας – συνήθως, στις ώρες αιχμής, οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονται σε μήκος 300 χιλιομέτρων.

Στη δυτική Γαλλία, όπου το χιόνι έφτασε τα 15 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές της Νορμανδίας, νταλίκες δίπλωσαν στον δρόμο, εμποδίζοντας την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Α28 που συνδέει τη Ρουέν με την Αμπβίλ.

Ακινητοποιημένα είναι τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ και η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων ανακοίνωσε ότι αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθούν λιγότερα δρομολόγια. Η εταιρεία Eurostar ανέφερε εξάλλου ότι τα τρένα με τελικό προορισμό την Ολλανδία θα φτάνουν μόνο μέχρι τις Βρυξέλλες. Οι αναχωρήσεις των τρένων της Eurostar από την Ολλανδία ακυρώθηκαν.

Πολλά σχολεία στην Ουτρέχτη θα παραμείνουν κλειστά αύριο.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης πολλά ατυχήματα στους δρόμους, αν και οι αρχές συμβούλευαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ολλανδίας προβλέπει χιονόνερο για σήμερα Τρίτη και νέες, πυκνές χιονοπτώσεις, αύριο Τετάρτη.

protothema.gr