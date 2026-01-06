Πανικός προκλήθηκε στη Βενεζουέλα καθώς ισχυρές εκρήξεις, πυροβολισμοί και αναφορές για δραστηριότητα drones καταγράφηκαν νωρίς το πρωί στην πρωτεύουσα Καράκας και τις γύρω περιοχές. Η ένταση στη χώρα βρίσκεται στο κόκκινο μετά την αμερικανική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν, πέταξαν κοντά στην προεδρία, με αποτέλεσμα να ανοίξουν πυρ ομάδες ασφαλείας.

Τα πυρά καταγράφτηκαν δυο ημέρες και κάτι μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε έφοδο των ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα.

Το υπουργείο Επικοινωνίας δεν απάντησε όταν τηλεφώνησε το AFP για να επιβεβαιώσει τα γεγονότα.

«Έγινε μετά τις οκτώ το βράδυ. Ακούστηκαν εκπυρσοκροτήσεις, πολύ κοντινές (…) Ακούγονταν τόσο δυνατά όπως αυτές που έγιναν πριν (σ.σ. το Σάββατο)», εξήγησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί κάτοικος της περιοχής της προεδρίας.

«Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν να κοιτάξω αν πέταγαν αεροσκάφη, αλλά όχι. Είδα μόνο δυο κόκκινα φώτα στον ουρανό. Αυτό διήρκεσε περίπου ένα λεπτό. Όλος ο κόσμος κοίταζε από τα παράθυρα για να δει αν πέταγε αεροπλάνο ή τι γινόταν», πρόσθεσε.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς αυτά που μοιάζουν να είναι τροχιοδεικτικά πυρά στον ουρανό, εναντίον αόρατου στόχου.

Το συμβάν οδήγησε σε κινητοποίηση των δυνάμεων της τάξης γύρω από το προεδρικό μέγαρο, πιστοποιούν ακόμη τα βίντεο.

