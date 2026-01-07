Ένας άνδρας δικάζεται στη Γαλλία, στη νότια περιοχή της χώρας, κατηγορείται ότι νάρκωνε και κακοποιούσε σεξουαλικά γυναίκες, ενώ φέρεται να βιντεοσκοπούσε ορισμένες από τις επιθέσεις, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές.

Ο δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνοθεραπευτής Σιρίλ Ζαταρά κατηγορείται για βιασμό 14 γυναικών σε διάστημα μιας δεκαετίας, καθώς και ότι φέρεται να βιντεοσκόπησε κρυφά άλλες 20. Ο Ζαταρά, ο οποίος κρατείται εν αναμονή της δίκης του από το 2021, παραδέχτηκε 10 από τις κατηγορίες βιασμού.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Aix-en-Provence κατόπιν αιτήματος μίας από τα φερόμενα θύματα και αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Άλλες είχαν ζητήσει να γίνει δημόσια η διαδικασία, λέγοντας ότι ήθελαν να ακουστούν οι φωνές τους.

Γαλλία: Πώς δρούσε ο αυτοαποκαλούμενος «υπνωτιστής»

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Ζαταρά φέρεται να έριχνε υπνωτικά χάπια στα ποτά των γυναικών πριν τους επιτεθεί σεξουαλικά. Φέρεται να στοχοποιούσε συχνά γυναίκες με τις οποίες ήταν φίλος ή διατηρούσε ερωτική σχέση. Οι ερευνητές βρήκαν φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή του που έδειχναν τα φερόμενα θύματα σε ληθαργική κατάσταση κατά τη διάρκεια σεξουαλικών πράξεων. Μια γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση κατά του κατηγορουμένου το 2019, μετά τη συμμετοχή της σε μία από τις συνεδρίες ύπνωσης, είπε ότι είχε πιει λίγο κρασί που της είχε προσφέρει και αργότερα ξύπνησε, με αποσπασματικές μνήμες βιασμού και εμετούς. DNA του κατηγορούμενου βρέθηκε κάτω από τα νύχια της και στα εσώρουχά της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία ισχυρών υπνωτικών στον οργανισμό της.

Η δίκη του Ζαταρά έρχεται μετά την πολύκροτη υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση επειδή νάρκωνε και βίαζε την πρώην σύζυγό του Ζιζέλ και προσκαλούσε δεκάδες αγνώστους να την κακοποιήσουν επίσης επί σχεδόν μια δεκαετία.

Πηγή: BBC, iefimerida.gr