Ο Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνδιάλεξη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας, μετά τις δημόσιες εντάσεις μεταξύ των δύο ηγετών και τις απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση στην περιοχή.

Η διάρκεια της συνομιλίας ήταν περίπου δεκαπέντε λεπτά και, σύμφωνα με κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, ο τόνος της ήταν ήρεμος. Το υπουργείο Εξωτερικών δεν διευκρίνισε το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει στο παρελθόν επικρίνει έντονα την αμερικανική στρατιωτική δράση που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ στην περιοχή, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι απήγαγαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο «χωρίς νομική βάση». Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως απευθύνει έντονες προσωπικές επιθέσεις κατά του Πέτρο μέσω ΜΜΕ και κοινωνικών δικτύων, χαρακτηρίζοντάς τον «άρρωστο» και ισχυριζόμενος ότι εμπλέκεται σε χρήση και διακίνηση ναρκωτικών.

Η τηλεφωνική συνδιάλεξη σηματοδοτεί την πρώτη άμεση επικοινωνία των δύο ηγετών, μετά από μια περίοδο έντονων δημόσιων αντιπαραθέσεων και απειλών, χωρίς να είναι ακόμη σαφές αν θα ακολουθήσουν περαιτέρω διαβουλεύσεις ή διπλωματικά βήματα.

