Ύστερα από 13 ημέρες διαδηλώσεων στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων μεγάλων πόλεων του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, επιτέθηκε σήμερα στους διαδηλωτές, σε ομιλία του που μεταδόθηκε την Παρασκευή από την κρατική τηλεόραση.

Ο 86χρονος ηγέτης δήλωσε ότι οι διαδηλωτές «καταστρέφουν τους ίδιους τους δρόμους τους για να κάνουν χαρούμενο τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας», αναφερόμενος στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Το πλήθος απάντησε με επευφημίες, φωνάζοντας: «Θάνατος στην Αμερική!».

Ο Χαμενεΐ κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να ασχοληθεί με τα προβλήματα που έχει στη χώρα του, ενώ απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν ζήτησε να διαφυλαχθεί η ενότητα.

Είπε ακόμη ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν «δεν θα ανεχθεί μισθοφόρους στην υπηρεσία ξένων».

