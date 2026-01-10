Νεότερες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη φονική πυρκαγιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά, που είχε ως απολογισμό 40 νεκρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ελβετικού RTS, ο ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι, που συνελήφθη ως ύποπτος διαφυγής, παραδέχτηκε ενώπιον των ανακριτών ότι η πόρτα υπηρεσίας στο ισόγειο ήταν κλειδωμένη από μέσα και δεν αναφερόταν στην έξοδο κινδύνου.

Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος κατάφερε να την ξεμπλοκάρει απ’ έξω και βρέθηκε μπροστά σε αρκετά άτομα που βρίσκονται αναίσθητα στο έδαφος.

Πιθανό η κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Μπορεί ο Μορέτι να υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ότι η συγκεκριμένη πόρτα ήταν κλειδωμένη, όμως αν αποδειχτεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Τζέσικα φέρουν ευθύνη γι’ αυτό τότε δεν αποκλείεται να αλλάξει η κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, εμπρησμό από αμέλεια, αλλά και σωματικές βλάβες από αμέλεια, όμως είναι πιθανό, σε περίπτωση που προκύψουν νέες ευθύνες, η πρώτη κατηγορία να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, τότε κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει και τα 20 χρόνια.

Το σκοτεινό παρελθόν του ιδιοκτή του μπαρ στο Κραν Μοντανά

Τις τελευταίες ημέρες έχουν προκύψει στοιχεία αναφορικά με το σκοτεινό ποινικό παρελθόν του Ζακ Μορέτι.

Ο 49χρονος δεν είναι άγνωστος στις δικαστικές αρχές της Γαλλίας και της Ελβετίας. Αντιθέτως, το όνομά του εμφανίζεται εδώ και σχεδόν 20 χρόνια σε υποθέσεις μαστροπείας, απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης.

Η εφημερίδα Le Parisien υποστήριξε ότι ο ιδιοκτήτης του μπαρ είναι γνωστός νταβατζής, ο οποίος έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης στη νοτιοανατολική Γαλλία για άλλες υποθέσεις.

Όπως αναφέρει: «Είναι γνωστός για υποθέσεις μαστροπείας που χρονολογούνται περίπου είκοσι χρόνια πριν, καθώς και για μια υπόθεση απαγωγής και περιορισμού της ελευθερίας».

Αναφερόμενο στη δική του νομική πηγή, το RTL δήλωσε: «Ο άνδρας που γεννήθηκε στην Κορσική… φυλακίστηκε στη Σαβοΐα το 2005, για συμμετοχή σε υποθέσεις μαστροπείας, απάτης, απαγωγής και παράνομης κράτησης».

Jacques Μoretti

Οι έρευνες εκείνης της περιόδου τον συνέδεαν με δίκτυα που δραστηριοποιούνταν στη στρατολόγηση νεαρών γυναικών στη Γαλλία με σκοπό τη μεταφορά τους στην Ελβετία, αναφέρει εκτενές δημοσίευμα της Daily Mail.

Η πιο γνωστή υπόθεση ήρθε στο φως το 2008, όταν οι ελβετικές αρχές, έπειτα από πληροφορίες των Γάλλων συναδέλφων τους, πραγματοποίησαν έφοδο στο κέντρο μασάζ Hot Rabbit Rendezvous στη Γενεύη. Το κατάστημα, που βρισκόταν στην οδό Rue du Lièvre, λειτουργούσε ως βιτρίνα για οργανωμένη πορνεία. Ο τότε 32χρονος Moretti συνελήφθη και κατηγορήθηκε για μαστροπεία, καθώς φέρεται να είχε οργανώσει την πρόσληψη νεαρών Γαλλίδων για αγοραίο έρωτα.

Κατά τη σύλληψή του, ο Moretti αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία του κέντρου, υποστηρίζοντας ότι το διαχειρίστηκε μόνο για τρεις μήνες και μάλιστα στο όνομα άλλου προσώπου. Επικαλέστηκε, επίσης, τις νομικές ιδιαιτερότητες της ελβετικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία η πορνεία και ορισμένες μορφές διαχείρισης τέτοιων χώρων δεν συνιστούν ποινικό αδίκημα.

Ωστόσο, το γαλλικό δικαστήριο στο Annecy δεν πείστηκε. Οι δικαστές έκριναν ότι οι πράξεις στρατολόγησης πραγματοποιήθηκαν επί γαλλικού εδάφους και ως εκ τούτου εμπίπτουν στη γαλλική ποινική νομοθεσία. Ο Moretti καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, εκ των οποίων οι οκτώ με αναστολή, για υποκίνηση πορνείας. Τελικά, εξέτισε τέσσερις μήνες φυλάκιση για αδικήματα που χρονολογούνταν από το 2005.

Παρά την απαγόρευση διαχείρισης εταιρείας στη Γαλλία, ο Moretti συνέχισε να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελβετία, καθώς νομικά δεν προέκυπτε κάποιο εμπόδιο για τον ίδιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας. Μαζί με τη σύζυγό του είναι ιδιοκτήτες και άλλων επιχειρήσεων στο καντόνι Βαλέ, όπως το Le Senso στο Κραν Μοντανά και το πολυτελές Le Vieux-Chalet στο Λανς.

