Τεράστιες εκτάσεις δάσους και θαμνώδους βλάστησης, που ξεπερνούν τα 150.000 στρέμματα, έχουν παραδοθεί στις φλόγες στη νότια Αργεντινή, καθώς οι πυρκαγιές που μαίνονται εδώ και ημέρες στην περιοχή της Παταγονίας παραμένουν ανεξέλεγκτες.

Παρά τις πρώτες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την Κυριακή σε ορισμένες περιοχές, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη.

Η μεγαλύτερη εστία, που μαίνεται από τη Δευτέρα κοντά στη μικρή πόλη Επουγιέν της νότιας Αργεντινής, στις Άνδεις, έχει ήδη καταστρέψει περίπου 119.800 στρέμματα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της επαρχίας Τσουμπούτ.

Παράλληλα, δεύτερη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Εθνικό Πάρκο Λος Αλέρθες, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η έκτασή της.

Χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη στη νότια Αργεντινή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη και με δύο ακόμη ενεργά μέτωπα στις επαρχίες Τσουμπούτ και Σάντα Κρους, τα οποία έχουν μετατρέψει σε στάχτη περίπου 38.000 στρέμματα, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Αργεντινής.

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικοί και δυνάμεις υποστήριξης συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών, ενώ έχουν διατεθεί εναέρια μέσα, πυροσβεστικά οχήματα και υλικοτεχνική υποστήριξη από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Αργεντινής.

Το απόγευμα της Κυριακής σημειώθηκαν βροχοπτώσεις σε ορισμένα σημεία της περιοχής, προκαλώντας συγκρατημένη αισιοδοξία στους κατοίκους. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 59χρονος Ατίλα Μισούρα, κάτοικος μιας από τις πλέον πληγείσες περιοχές.

Εκκενώσεις, τραυματισμοί και υποψίες για εμπρησμό

Περίπου 3.000 τουρίστες έχουν απομακρυνθεί προληπτικά τις τελευταίες ημέρες από τις ζώνες κινδύνου, ενώ τουλάχιστον 10 κατοικίες έχουν καταστραφεί από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Τσουμπούτ, Ινάσιο Τόρες. Ένας εθελοντής πυροσβέστης, που επιχειρούσε κοντά στο Επουγιέν, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Τόρες χαρακτήρισε την κατάσταση «πιο ήρεμη αλλά εξαιρετικά κρίσιμη», καλώντας να μην υποτιμάται πλέον η κλιματική κρίση. Όπως τόνισε, η επαρχία βιώνει «τη χειρότερη ξηρασία από το 1965».

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια των πυρκαγιών, με τον κυβερνήτη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού σε ένα από τα μεγαλύτερα μέτωπα. «Αυτοί που άναψαν τη φωτιά θα καταλήξουν στη φυλακή», δήλωσε, ανακοινώνοντας αμοιβή 50 εκατ. πέσος για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των υπευθύνων.

Φόβοι για επανάληψη της περσινής καταστροφής

Οι τρέχουσες πυρκαγιές έρχονται έναν χρόνο μετά τις χειρότερες φωτιές των τελευταίων δεκαετιών στην Παταγονία, όταν πάνω από 320.000 στρέμματα καταστράφηκαν στις αρχές του 2025, δεκάδες σπίτια κάηκαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης δυσχεραίνονται από την παρατεταμένη ξηρασία, τους ισχυρούς ανέμους και τα πυκνά νέφη καπνού που περιορίζουν την ορατότητα.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο το καλοκαίρι στην Αργεντινή -από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο -, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούν ότι η ένταση και η συχνότητά τους αυξάνονται δραματικά λόγω της κλιματικής αλλαγής.

