Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν το κρύβει πώς θα ήθελε μια τρίτη, εκλεγμένη θητεία στην προεδρία της Τουρκίας. Το Σύνταγμα της χώρας δεν το επιτρέπει όμως και αν ο Ερντογάν δεν καταφέρει να βρει την αναγκαία πλειοψηφία των δύο τρίτων στη βουλή για να το αλλάξει, φαίνεται πως έχει βρει τον αντικαταστάτη του. «Δεν είναι άλλος από τον Μπιλάλ Νετσμετίν Ερντογάν, τον δευτερότοκο γιό του 72χρονου Τούρκου προέδρου», λένε στη Ναυτεμπορική δημοσιογραφικές πηγές στην Τουρκία.

Ο 45χρονος Μπιλάλ εμφανίζεται δημόσια πιο συχνά τις τελευταίες εβδομάδες. Σε ένα καθεστώς που ελέγχει τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν είναι τυχαίο. «Μόνο ένας ρόλος μπορεί να προετοιμάζει με αυτόν τον τρόπο τον Μπιλάλ Ερντογάν, και αυτός είναι η προεδρία», λέει ο Σελίμ Κορού, ειδικός σε θέματα Τουρκίας και συγγραφέας του γερμανικού ενημερωτικού δελτίου Kulturkampf.

Ο Κορού δηλώνει πάντως πεπεισμένος ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα «κυβερνήσει τη χώρα για όσο διάστημα μπορεί». Ο διορισμός του Μπιλάλ Ερντογάν δεν αφορά ένα σχέδιο διαδοχής για το εγγύς μέλλον, αλλά μάλλον ένα είδος μηχανισμού έκτακτης ανάγκης: «Σε περίπτωση που ο πρόεδρος δεν μπορέσει να εφαρμόσει το σχέδιό του για μια ακόμη θητεία, ο Μπιλάλ θα μπορούσε να είναι έτοιμος ως αντικαταστάτης», προσθέτει.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Μπιλάλ μέχρι πρόσφατα το απέκλειε. «Δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες», δήλωσε πριν μήνες στο Tass, στο περιθώριο ενός Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη .

Ο γιος του προέδρου Ερντογάν σπούδασε πολιτικές επιστήμες στις ΗΠΑ και έζησε στην Ιταλία για ένα διάστημα. Επιπλέον, έχει κακή δημόσια φήμη. Όταν, το 2014, εισαγγελείς που ασκούσαν κριτική στην κυβέρνηση προσπάθησαν να αποδείξουν, χρησιμοποιώντας απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές κλήσεις, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε υπεξαιρέσει κρυφά μεγάλα χρηματικά ποσά, ο Μπιλάλ εμφανίστηκε ως αδέξιος μπράβος του πατέρα του.

Σκληρός κατά του Ισραήλ

Ο Μπιλάλ Ερντογάν εκφωνεί συχνά πύρινους λόγους κατά του Ισραήλ και στιγματίζει την παρακμή της Δύσης. Τις τελευταίες εβδομάδες, παρουσιάζεται ως ηγετική φυσιογνωμία από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, παρόλο που δεν κατέχει κυβερνητικό αξίωμα. Σε μια πρόσφατη ομιλία του ενώπιον εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών στη Γέφυρα του Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, ο Μπιλάλ ξεκίνησε τον νέο του ρόλο ως «πρίγκιπας διάδοχος».

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, όχι μόνο με βόμβες, αλλά και λιμοκτονώντας τον πληθυσμό», δήλωσε. «Η Δύση κάνει ό,τι μπορεί για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά παραμένει άπραγη στη Γάζα», τόνισε ο δευτερότοκος γιος του Ερντογάν. Απηύθυνε μάλιστα έκκληση για μποϊκοτάζ όλων των ισραηλινών προϊόντων στην Τουρκία. Η χώρα είναι ισχυρή και όχι πλέον αδύναμη όπως ήταν στο παρελθόν, είπε.

Η ομιλία του Μπιλάλ μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. «Με αυτή την εκδήλωση, ο νεαρός Ερντογάν τοποθετήθηκε στην πρώτη γραμμή του αντι-ισραηλινού κινήματος στην Τουρκία, το οποίο εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ και φτάνει μέχρι την αριστερά πτέρυγα», σημειώνουν Τούρκοι δημοσιογράφοι.

Ο Μπιλάλ Ερντογάν έχει επανειλημμένα τεθεί υπό έλεγχο από τη δικαστική εξουσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λόγω των δραστηριοτήτων του σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters το 2023, οι αρχές καταπολέμησης της διαφθοράς στις ΗΠΑ και τη Σουηδία ερευνούσαν μια σουηδική θυγατρική αμερικανικής εταιρείας που φέρεται να προσέφερε στον γιο του προέδρου δωροδοκίες ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, εάν βοηθούσε την εταιρεία να επιτύχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο ήταν μια εικονική εταιρεία να διοχετεύσει μεγάλες δωρεές σε δύο ιδρύματα όπου ο Μπιλάλ Ερντογάν υπηρετεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου: το Πανεπιστήμιο Ιμπν Χαλντούν στην Κωνσταντινούπολη και το TUGVA. Ωστόσο, ο Μπιλάλ Ερντογάν έχει αρνηθεί αυτούς τους ισχυρισμούς.

Οι άλλοι «δελφίνοι»

Ο Μπιλάλ Ερντογάν δεν είναι το μόνο μέλος της προεδρικής οικογένειας με πολιτικές φιλοδοξίες. Ο κουνιάδος του, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, σύζυγος της μεγαλύτερης κόρης του Ερντογάν, Εσρά, που διετέλεσε υπουργός Οικονομικών μέχρι το 2020, είναι επίσης μεταξύ των δελφίνων. Ωστόσο, ο Αλμπαϊράκ έπεσε σε δυσμένεια μετά την αναστάτωση που προκάλεσε στα δημόσια οικονομικά.

Ο επικεφαλής της τουρκικής εταιρείας κατασκευής drones, Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, σύζυγος της μικρότερης κόρης του Ερντογάν, Σουμεγιέ, είναι επίσης πολύ δημοφιλής σε πολλούς νεότερους, τεχνολογικά καταρτισμένους Τούρκους.

«Η διατήρηση μιας σφιχτά συνδεδεμένης ομάδας ήταν ανέκαθεν ύψιστη προτεραιότητα για την τουρκική ηγεσία υπό τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αλλά τώρα εμφανίζονται ρωγμές στο καθεστώς. Διαρρέουν ενοχλητικές πληροφορίες στην αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης, και ένα μέλος του στενού κύκλου του Ερντογάν υπονομεύει το αγαπημένο σχέδιο ενός άλλου: Η διαμάχη για την εξουσία για τη διαδοχή του Ερντογάν γίνεται δημόσια γνωστή».

Ο Χακάν Φιντάν

από τους στενότερους συνεργάτες του Ερντογάν. Ο Φιντάν δεν ήταν ποτέ πραγματικά «δημόσιο πρόσωπο» και μέχρι την υπουργοποίησή του, οι συμπατριώτες του δεν είχαν ακούσει τη φωνή του.

Ο Σελίμ Κορού πιστεύει πάντως ότι η οικογένεια Ερντογάν, προωθεί τον Μπιλάλ, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι η εξουσία πρέπει να παραμείνει στους Ερντογάν.

