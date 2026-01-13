Επίθεση με drones δέχθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα, τα «Delta Harmony» και «Matilda». Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν οι επιθέσεις προήλθαν από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό των δύο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο «Delta Harmony», το οποίο φέρει σημαία Λιβερίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία φέρεται να κατασβέστηκε άμεσα. Το πλοίο συνεχίζει να πλέει με κατεύθυνση προς τα νότια.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, δύο ακόμη τάνκερ, τα Freud και Delta Supreme, δέχθηκαν επίθεση από drones κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέσσερα τάνκερ δέχθηκαν συνολικά επίθεση.

Το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε από τη μεριά του ότι δύο δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg που έχει γνώση της κατάστασης, τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν στο CPC – την κύρια διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν – αλλά είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα για να περιμένουν τη σειρά τους. Η έκταση των ζημιών και στα δύο πλοία δεν είναι ακόμη ξεκάθαρη, ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί τις τελευταίες έξι εβδομάδες, με την Ουκρανία να πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία, σημειώνει το Bloomberg.

