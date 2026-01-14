Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει την απομάκρυνση προσωπικού από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες που επικαλείται το Reuters.

Την είδηση αναμεταδίδουν και μεγάλα μέσα της Μέσης Ανατολής, όπως το Al Arabiya.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Some personnel have been advised to leave #Qatar’s Al-Udeid #US airbase by this evening, Reuters reports citing three diplomats. https://t.co/JLgql1sA2F pic.twitter.com/0qXdqZsMJB — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 14, 2026

Το Ιράν προειδοποίησε τις χώρες που έχουν αμερικάνικες βάσεις

Η Τεχεράνη προειδοποίησε μια σειρά από κοντινές της χώρες ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός τους εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στο Ιράν, όπως δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters την Τετάρτη, μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει εν μέσω των διαδηλώσεων που έχουν συγκλονίσει την ασιατική χώρα.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τις κυβερνήσεις αυτές να προσπαθήσουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, όπου στεγάζονται περίπου 10.000 στρατιώτες.

Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως υπενθυμίζει το Reuters.

in.gr