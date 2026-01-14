Αθώα κρίθηκε από την ιταλική Δικαιοσύνη η Κιάρα Φεράνι, βάζοντας τέλος στις κατηγορίες απάτης που αντιμετώπιζε στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης με τα προϊόντα Pandoro.

Η υπόθεση αφορούσε τη συμμετοχή της σε διαφημιστική εκστρατεία για το παραδοσιακό ιταλικό γλυκό «Pandoro» και των πασχαλινών αυγών «Dolci Preziosi» τα οποία είχαν παρουσιαστεί ως προϊόντα συνδεδεμένα με φιλανθρωπικές δράσεις.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ακρόασης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι καμπάνιες προώθησης των συγκεκριμένων προϊόντων μεταξύ 2021 και 2022, οι οποίες έγιναν μέσω της εταιρείας της influencer, παρουσιάστηκαν ως συνδεδεμένες με δύο ξεχωριστές φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, χωρίς όμως αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Η Φεράνι ανέκαθεν δήλωνε ότι δεν είχε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάληξη των συγκεκριμένων χρημάτων και είχε ήδη καταβάλει ως αποζημίωση πάνω από τρία εκατομμύρια ευρώ.

Οι δικαστές αποφάσισαν ότι δεν επρόκειτο για απάτη με επιβαρυντικές συνθήκες, σε βάρος των καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα από το διαδίκτυο. Παράλληλα, η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons, πριν από ένα χρόνο είχε αποσύρει την μήνυση που είχε υποβάλει, μετά την απόφαση της Φεράνι να καταβάλει αποζημιώσεις.

Βάσει πρόσφατης μεταρρύθμισης της ιταλικής δικαιοσύνης, για το αδίκημα της απάτης χωρίς επιβαρυντικά στοιχεία δεν προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη.

«Είμαι χαρούμενη που μπορώ να ξαναπάρω τη ζωή μου στα χέρια μου, τελείωσε ένας εφιάλτης» δήλωσε η Φεράνι. «Ευχαριστώ τους δικηγόρους μου και όλους όσοι με ακολουθούν στο διαδίκτυο που, για δύο χρόνια, με υποστήριξαν μέχρι εδώ».

Για την υπόθεση αθωώθηκαν επίσης το τότε δεξί της χέρι, Φάμπιο Νταμάτο, και ο πρόεδρος της Cerealitalia, Φραντσέσκο Κανίλο.