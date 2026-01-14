Η ιρανική ηγεσία κλιμακώνει τη ρητορική της κατά του Ντόναλντ Τραμπ εν μέσω συνεχιζόμενων διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας και αυξανόμενων σεναρίων για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση υπέρ των διαδηλωτών, σύμφωνα με διπλωματικές και πολιτικές εκτιμήσεις.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με το AFP, μετέδωσε μάλιστα ένα απειλητικό μήνυμα, ότι «αυτή τη φορά δεν θα χάσει τον στόχο».

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX January 14, 2026

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία.

Είναι ως σήμερα η πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

protothema.gr