Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν μεγάλη ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου της πόλης. Η επίθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των χειμερινών αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιεί η Μόσχα, οι οποίες έχουν αφήσει εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση, εν μέσω χαμηλών θερμοκρασιών.

Όπως αναφέρεται, η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις σε δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλες ενεργειακές υποδομές, την ώρα που συνεχίζει να ασκεί πίεση και στο πεδίο των μαχών. Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν αμυντική στάση για το Κίεβο, το οποίο παράλληλα δέχεται πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κινηθεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης.

Ο Ίχορ Τερέχοφ, στην ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, δεν διευκρινίζει τις είδους εγκατάσταση επλήγη, αλλά αναφέρει ότι τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο πεδίο και εργάζονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως.

Το Χάρκοβο απέχει μόλις 25 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και έχει στοχοποιηθεί με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους και βόμβες ολίσθησης κατά την διάρκεια του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται στον πέμπτο χρόνο τον επόμενο μήνα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι αξιωματούχοι προσπαθούν ακόμη να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς που έχει προκληθεί από την σημερινή επίθεση.

Οι διακοπές ρεύματος και οι περικοπές στη θέρμανση και στο νερό στις μεγάλες πόλεις έχουν επιδεινωθεί την τελευταία εβδομάδα καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται με ένα κύμα ψύχους που έχει υπερφορτώσει το ήδη βεβαρημένο ενεργειακό σύστημα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι περίπου 300 πολυκατοικίες στην ουκρανική πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς θέρμανση μετά την επίθεση της 9ης Ιανουαρίου που έθεσε εκτός λειτουργίας τη θέρμανση στα μισά πολυώροφα κτίρια της πόλης.

Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις επιθέσεις σε λιμάνια στην περιοχή της νότιας Οδησσού της Ουκρανίας. Μια πυραυλική επίθεση σήμερα προκάλεσε τον τραυματισμό ενός ατόμου και ζημιές σε εμπορευματοκιβώτια στην πόλη Τσορνομόρσκ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξιι Κουλέμπα.

