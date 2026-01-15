Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαιν Λέβιτ, δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν ανέστειλε την εκτέλεση 800 διαδηλωτών, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν χθες. Παράλληλα, τόνισε ότι «όλες οι επιλογές» παραμένουν ανοιχτές από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως επισημαίνεται, μεταξύ των καταδικασθέντων περιλαμβάνεται και ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε απαγχονισμό μετά τη σύλληψή του στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο δεν εκτελέστηκε, όπως αρχικά αναμενόταν.

Σύμφωνα με το Sky News, αυτό μετέφερε μέλος της οικογένειας του Σολτανί, χωρίς όμως η εξέλιξη αυτή να σημαίνει ότι απέφυγε οριστικά την εκτέλεση.

Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη

Η Καρολάιν Λέβιτ πρόσθεσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχέρανη για «σοβαρές συνέπειες» εάν συνεχιστεί η καταστολή των διαδηλώσεων.

Επιβεβαίωσε επίσης πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως γράφουν οι New York Times, του ζήτησε να μην επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν.

Τραμπ: Σταμάτησε τις εκτελέσεις το Ιράν

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, το Ιράν έχει σταματήσει να σκοτώνει διαδηλωτές και δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε εκτελέσεις αντικαθεστωτικών, εμφανιζόμενος να απομακρύνεται από το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής δράσης.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν έπειτα από ημέρες, κατά τις οποίες είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης, μιλώντας για «πολύ εύθραυστη κατάσταση» και διαμηνύοντας προς τους Ιρανούς διαδηλωτές ότι «η βοήθεια έρχεται».

protothema.gr