Συνάντηση με ισχυρό συμβολικό φορτίο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, όπου η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο παρέδωσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης που της είχε απονεμηθεί τον Δεκέμβριο, κίνηση που προκάλεσε έντονες διεθνείς αντιδράσεις και συζητήσεις.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να συναντήσω σήμερα τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα. Είναι μια υπέροχη γυναίκα που έχει περάσει πάρα πολλά. Η Μαρία μού προσέφερε το Νόμπελ Ειρήνης της για το έργο που έχω κάνει. Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού. Σε ευχαριστώ, Μαρία!»

«Παρέδωσα το μετάλλιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ»

Η ίδια η Ματσάδο επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας ότι κατά τη συνάντηση και το γεύμα που είχε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο –χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων– του παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης.

President Trump looks so young here. He deserves this Nobel Peace Prize more than ANYONE else ❤️ pic.twitter.com/VdIWqO0pDp — JOHN F KENNEDY jr (@maGA2658) January 16, 2026

«Παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την κίνησή της με ένα ιστορικό παράδειγμα από τη Λατινική Αμερική.

Όπως εξήγησε, αναφέρθηκε στον Σιμόν Μπολίβαρ και στο γεγονός ότι πριν από διακόσια χρόνια ο μαρκήσιος ντε Λαφαγιέτ του είχε δωρίσει μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, το οποίο ο Μπολίβαρ κράτησε σε όλη του τη ζωή.

«Διακόσια χρόνια μετά, ο λαός του Μπολίβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο – σε αυτή την περίπτωση το Νόμπελ Ειρήνης – ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας», ανέφερε.

Venezuelan Opposition Leader María Corina Machado:



I presented Trump the Nobel Peace Prize.



The people of Bolivar are giving back to the heir of Washington a medal, the medal of the Nobel Peace Prize, for the recognition of his unique commitment to our freedom. pic.twitter.com/EVm93lPTV5 — Clash Report (@clashreport) January 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ έχει καταστήσει σαφές πως το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν δωρίζεται ούτε μεταβιβάζεται, γεγονός που δημιουργεί θεσμικό ζήτημα γύρω από τον συμβολισμό της κίνησης.

Στήριξη χωρίς χρονοδιάγραμμα εκλογών

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συνάντηση, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης που διαθέτει η Ματσάδο, χωρίς ωστόσο να δοθεί οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα για τη διεξαγωγή εκλογών στη Βενεζουέλα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι εκλογές δεν επρόκειτο να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο, με τον Τραμπ να επιδιώκει κυρίως να ενημερωθεί για την κατάσταση στη χώρα.

Μετά τη συνάντηση, η Ματσάδο δήλωσε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας», χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «θαυμάσια».

Η πολιτικός, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη Βενεζουέλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να διασφαλίσει μελλοντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της, με τη χειρονομία του Νόμπελ να αποκτά σαφή πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

protothema.gr