Νέο πλήγμα αντιμετωπίζει 35χρονη νοσηλεύτρια από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης για τη σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου θετού γιου της, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής της άδειας, ενώ παράλληλα ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά και διοικητικά έγγραφα, η Alexis Von Yates εκτίει ποινή φυλάκισης δύο ετών σε φυλακή της Φλόριντα, μετά την αποδοχή συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές για το αδίκημα της «άσεμνης και ανήθικης πράξης» σε βάρος ανηλίκου. Η καταδίκη της αφορούσε περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2024 στο οικογενειακό τους σπίτι, όταν ο σύζυγός της εντόπισε την ίδια και τον 15χρονο γιο του γυμνούς στον καναπέ του σαλονιού.

Η αρχική κατηγορία αφορούσε σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου ηλικίας 12 έως 18 ετών, ωστόσο η υπόθεση κατέληξε σε ελαφρύτερη κατηγορία, με τη 35χρονη να αποδέχεται τις κατηγορίες. Η ποινή που της επιβλήθηκε προβλέπει, πέραν της διετούς φυλάκισης, δύο έτη επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή της, εγγραφή στο μητρώο σεξουαλικών δραστών για δέκα χρόνια, 200 ώρες κοινωνικής εργασίας, καθώς και την καταβολή προστίμων και δικαστικών εξόδων.

Παράλληλα με την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης, το Florida Department of Health προχώρησε στην οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος της νοσηλεύτριας. Όπως προκύπτει από την τελική απόφαση, η Von Yates δεν αμφισβήτησε τις κατηγορίες κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Νοσηλευτικής, με αποτέλεσμα την αφαίρεση της άδειας λίγους μήνες μετά την προσωρινή αναστολή που είχε επιβληθεί.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με έγγραφα του Marion County Court, ο σύζυγός της κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενος τα γεγονότα που οδήγησαν στην ποινική της καταδίκη. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες της κεντρικής Φλόριντα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές είχαν τονίσει στο δικαστήριο ότι η συμφωνία για μειωμένη ποινή ελήφθη με γνώμονα την ψυχική και συναισθηματική προστασία του ανήλικου θύματος.

Η 35χρονη παραμένει κρατούμενη σε φυλακή της Φλόριντα, με τις εξελίξεις σε διοικητικό και οικογενειακό επίπεδο να επιβαρύνουν περαιτέρω τη θέση της, πέραν της ήδη επιβληθείσας ποινής.

