Μια πράξη αθλητικού ήθους ξεχώρισε κατά τη διάρκεια αγώνα στο Australian Open, όταν η Τουρκάλα τενίστρια Zeynep Sonmez διέκοψε την αναμέτρησή της για να προσφέρει βοήθεια σε ball girl που παρουσίασε αδιαθεσία λόγω της έντονης ζέστης.

Η Τουρκάλα τενίστρια, την ώρα του αγώνα της, είδε με την άκρη του ματιού της ένα από τα ball girl να πέφτει κάτω.

Το κορίτσι ζαλίστηκε από τη ζέστη, ωστόσο σηκώθηκε αμέσως και σκόπευε να συνεχίσει τα καθήκοντά του.

Η Σονμέζ ενημέρωσε τη διαιτητή και την αντίπαλό της για να σταματήσει το παιχνίδι και πλησίασε το ball kid για να το βοηθήσει, κερδίζοντας το χειροκρότημα, σε μια όμορφη στιγμή fair play, απ’ αυτές που θέλουμε να πρεσβεύει ο αθλητισμός.

Αργότερα, η Σονμέζ έφτασε και σε μια πολύ μεγάλη νίκη, αποκλείοντας τη Νο.11 του ταμπλό Εκατερίνα Αλεξάντροβα, με 7-5, 4-6, 6-4.

Για 1η φορά κέρδισε ματς στο Australian Open η 23χρονη Τουρκάλα, η οποία πέρασε από τα προκριματικά την περασμένη εβδομάδα.

Respect to Zeynep Sönmez who went to help this ball kid who fainted beside the court ❤️ pic.twitter.com/iHnX2TDaZ7 — TNT Sports (@tntsports) January 18, 2026

protothema.gr