Τραγικές είναι οι ιστορίες που έρχονται στο φως από τη μοιραία σύγκρουση τρένων στην Ισπανία.

Μέσα στα συντρίμμια, στο σκοτάδι και την απόλυτη σιωπή που ακολούθησε τον εκτροχιασμό του τρένου Alvia κοντά στην Adamuz της Κόρδοβα, δύο διασώστες αντίκρισαν μια εικόνα που θα τους στοιχειώνει για πάντα: ένα εξάχρονο κορίτσι να περιπλανιέται μόνο του πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ήταν ζωντανή. Και ήταν το μοναδικό μέλος της οικογένειας Zamorano Álvarez που σώθηκε.

Το κορίτσι ταξίδευε μαζί με τους γονείς της, τον 12χρονο αδελφό της και έναν ξάδερφό της. Και οι τέσσερις έχασαν τη ζωή τους. Η είδηση έφτασε στη γιαγιά της, η οποία περίμενε με αγωνία στον σταθμό της Ουέλβα, κρατώντας μια ελπίδα που έσβησε οριστικά το απόγευμα της Δευτέρας, όταν επιβεβαιώθηκαν οι σοροί.

Η οικογένεια είχε ξεκινήσει το ταξίδι της με χαρά, σύμφωνα με την El Pais. Είχαν πάει στη Μαδρίτη για να παρακολουθήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης, την αγαπημένη τους ομάδα, να νικά τη Λεβάντε στο Σαντιάγο Μπερναμπέου και να δουν το μιούζικαλ «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών». Μια οικογενειακή ανάμνηση που έμελλε να μετατραπεί σε τραγωδία λίγες ώρες αργότερα, όταν το τρένο της επιστροφής εκτροχιάστηκε βίαια.

Η εξάχρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα, με ελαφρά τραύματα, τρία ράμματα στο κεφάλι. Όλη τη νύχτα τη φρόντιζε ένας αστυνομικός, ενώ τώρα αναρρώνει με τη γιαγιά της σε ξενοδοχείο της πόλης. Παραμένει ασαφές αν γνωρίζει το μέγεθος της απώλειας που κουβαλά.

Η Aljaraque και η Punta Umbría, όπου η οικογένεια ήταν ιδιαίτερα αγαπητή και διατηρούσε κατάστημα παιδικών ρούχων, έχουν κηρύξει τριήμερο πένθος. «Ήταν άνθρωποι δεμένοι με τη θάλασσα και με τις πόλεις μας. Ήταν πολύ αγαπητοί», δήλωσε συγκλονισμένος ο δήμαρχος της Punta Umbría.

🚨‼️siguen sin aparecer una Familia de 4 de Huelva, sus nombres son:

-Felix Zamorano

– Pepe zamorano

-Cristina Alvarez

– Pepe zamorano (hijo)

Porfavor mínima cosa que sepais sería de gran ayuda, personas que fuesen en el tren o viesen a estas personas un momento.#Adamuz #alvia pic.twitter.com/fHcMyMC3ia January 19, 2026

Η φωτογράφος και ο δημοσιογράφος

Όμως η τραγωδία δεν σταματά σε μία οικογένεια. Η Ουέλβα θρηνεί και άλλους ανθρώπους που άφησαν βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνική και πνευματική της ζωή. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται η φωτορεπόρτερ Μαρία Κλάους, 53 ετών, και ο δημοσιογράφος και σύζυγός της Όσκαρ Τόρο, 56 ετών, δύο πρόσωπα ταυτισμένα με την κοινωνική ευαισθησία, τη δημοσιογραφία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Mundo, οι δύο δημοσιογράφοι επέστρεφαν στο σπίτι τους με δώρο που θα έδιναν στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’ με αφορμή προγραμματισμένη επίσκεψή του αυτή την Πέμπτη στην Ουέλβα.

Η Κλάους υπήρξε πρωτοπόρος στη φωτογραφία της Ανδαλουσίας, με έργα που συνέδεαν την τέχνη με την κοινωνική δράση και το περιβάλλον. Ο Τόρο αφιέρωσε δεκαετίες στη χρήση της επικοινωνίας ως εργαλείο κοινωνικού μετασχηματισμού, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως πανεπιστημιακός και δημοτικός σύμβουλος. Αφήνουν πίσω τους μια κόρη, που ενημερώθηκε για το δυστύχημα αναζητώντας με αγωνία νέα για τους γονείς της.

Nuestro cariño y solidaridad con las familia de los periodistas Maria Claus y Oscar Toro, y el resto de las víctimas. El periodista Óscar Toro y su mujer, María Clauss, fotoperiodista, entre los fallecidos tras el descarrilamiento del Alvia https://t.co/Bz21WWv0VS — Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) (@SPA_Periodistas) January 19, 2026

Στο ίδιο τρένο επέβαιναν και δεκάδες υποψήφιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι που είχαν δώσει εξετάσεις στη Μαδρίτη. Μαζί τους οι καθηγητές τους. Ο Ρικάρντο Τσαμόρο Κάλιζ, ιστορική φυσιογνωμία της εκπαίδευσης στην Ουέλβα, συγκαταλέγεται στους νεκρούς. Άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι. Ολόκληρες ακαδημίες έχουν βυθιστεί στο σοκ, με μαθητές, συναδέλφους και οικογένειες να μετρούν απώλειες και τραύματα.

iefimerida.gr