Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης δύο τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στην Ανταμούς της Ανδαλουσίας, καθώς στο σημείο του δυστυχήματος εντοπίστηκε σπασμένο τμήμα σιδηροτροχιάς, το οποίο εξετάζεται ως πιθανός παράγοντας του εκτροχιασμού.

Την ίδια ώρα, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 40, με δεκάδες τραυματίες και αγνοούμενους, σε μία από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες της Ισπανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία.

🔴 DIRECTO Adamuz | Los bomberos cortan el cristal para acceder a la cabina del tren Iryo accidentado en Córdoba https://t.co/UbOTMTbkF2 https://t.co/kDcbtKBRtM pic.twitter.com/LHuwXs9UPv January 19, 2026

Πώς συγκρούστηκαν οι δύο υπερταχείες αμαξοστοιχίες

Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής, όταν βαγόνια της αμαξοστοιχίας υψηλής ταχύτητας της ιδιωτικής εταιρείας Iryo, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μάλαγα προς τη Μαδρίτη, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με τρένο της κρατικής Renfe που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και κατευθυνόταν από τη Μαδρίτη προς την Ουέλβα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, τα μπροστινά βαγόνια του δεύτερου τρένου κατέληξαν σε παρακείμενο πρανές.

Un tren de alta velocidad descarriló al entrar a Adamuz, Córdoba, e invadió la vía contraria justo cuando otro tren circulaba a más de 200 km/h. El impacto lanzó varios vagones por un terraplén. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/GkuifHOUw5 January 20, 2026

Σκηνές χάους και μαρτυρίες επιζώντων

Επιβάτες που επέζησαν περιέγραψαν σκηνές χάους μέσα στα βαγόνια. Μία γυναίκα, που επέβαινε στο τρένο με κατεύθυνση τη Μαδρίτη, δήλωσε ότι η αμαξοστοιχία «έγειρε απότομα προς τη μία πλευρά» και αμέσως μετά «όλα σκοτείνιασαν και το μόνο που ακουγόταν ήταν κραυγές».

Άλλη επιβάτιδα, με το πρόσωπό της καλυμμένο με επιδέσμους, ανέφερε ότι σύρθηκε έξω από το βαγόνι μέσα από σπασμένο παράθυρο, «καλυμμένη με αίματα», με τη βοήθεια άλλων επιβατών που είχαν καταφέρει να διαφύγουν, ενώ η αδελφή της απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες.

#Noticias #España #NoticiasEspaña #Andalucía

😢💔



🇪🇸 | Testimonio de una pasajera de Iryo tras el accidente en Adamuz: “Mire a mi hermana embarazada como diciéndola adiós”. pic.twitter.com/XMhYcoE6NX — elmotelo (@jcvg0910) January 19, 2026

«Είχες ανθρώπους μπροστά σου βαριά τραυματισμένους και ήξερες ότι θα πεθάνουν, αλλά δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κάτοικος της περιοχής, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά τη σύγκρουση, περιέγραψε εικόνες «θανάτου και καταστροφής». Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε τετράτροχη μοτοσικλέτα για να βοηθήσει στη μεταφορά περίπου 16 τραυματιών προς τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών.

40 νεκροί – 41 νοσηλεύονται

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσία, Χουάν Μανουέλ Μορένο, δήλωσε ότι 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 41 παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Συγγενείς και φίλοι των επιβατών συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Reina Sofía της Κόρδοβα αναζητώντας πληροφορίες για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

🚨 EL RELATO DESDE ADENTRO 🚨



– Entre los cientos de pasajeros que vivieron el brutal choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, estaba el influencer argentino Lucas Merayo —conocido como Merakio—, quien documentó en primera persona el caos, el miedo y el… pic.twitter.com/5uPxsLbNPt — Diario UNO Mendoza (@diariouno) January 20, 2026

«Αιτία ή συνέπεια» το σπασμένο τμήμα της γραμμής

Ο υπουργός Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε δήλωσε ότι το σπασμένο τμήμα σιδηροτροχιάς που εντοπίστηκε «θα μπορούσε να είναι είτε η αιτία είτε το αποτέλεσμα» του εκτροχιασμού, τονίζοντας ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα.

Όπως ανέφερε, το δυστύχημα είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο», καθώς σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο επένδυσης 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι αμαξοστοιχίες κινούνταν κάτω από το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

🚨🚨BREAKING UPDATES 🚨



🇪🇸 SPAIN IN MOURNING: DEADLY TRAIN CRASH KILLS 39, LEAVES 150+ INJURED



A catastrophic high-speed train collision near Adamuz has plunged Spain into grief. At least 39 people were killed and more than 150 injured after two trains slammed into each other… pic.twitter.com/ceLeq1Ahjv — Core (SatoshiPlus) #BTC, #ETH & #BNB Believers (@corechaincrypto) January 20, 2026

«Θα φτάσουμε στην αλήθεια με πλήρη διαφάνεια»

Από την Ανταμούς, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνηση «θα φτάσει στην αλήθεια» και ότι το κοινό θα ενημερωθεί με «απόλυτη διαφάνεια». Ανακοίνωσε επίσης τριήμερο εθνικό πένθος και ακύρωσε τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Todo nuestro pensamiento, nuestra solidaridad y todo el abrazo de la sociedad española está hoy con las víctimas y sus familias.



Este debe ser un momento de unidad en el dolor y unidad y lealtad en la respuesta. Desde el primer momento, se han activado todos los recursos del… pic.twitter.com/nvn303TP0m — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 19, 2026

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα στηρίξει τα θύματα και τις οικογένειές τους «για όσο χρειαστεί».

Καθυστέρηση στην επαναλειτουργία της γραμμής

Ο υπουργός Μεταφορών εκτίμησε ότι η γραμμή υψηλής ταχύτητας που επλήγη από το δυστύχημα δύσκολα θα επαναλειτουργήσει πλήρως πριν από τον επόμενο μήνα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο οι έρευνες όσο και οι εργασίες αποκατάστασης.

Todos hemos sumado esfuerzos en esta tragedia y vamos a seguir actuando con lealtad institucional. Es lo que esperan los ciudadanos y es nuestra responsabilidad política y moral.



La visión de Estado es fundamental en situaciones dramáticas como la que estamos viviendo en Adamuz. pic.twitter.com/JVYffePZcJ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 19, 2026

protothema.gr