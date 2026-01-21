Με ακραία ρητορική κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση ΗΠΑ- Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη θα «σβηστεί από την επιφάνεια της Γης» σε περίπτωση που ενορχηστρώσει τη δολοφονία του.

«Έχω δώσει πολύ σαφείς διαταγές. Αν συμβεί οτιδήποτε, θα τους εξαφανίσουν από τον χάρτη», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NewsNation, απαντώντας σε ερώτηση για απειλές από την ιρανική ηγεσία.

Ανταλλαγή απειλών με φόντο τον Χαμενεΐ

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν σε απάντηση στις προειδοποιήσεις του Ιρανού στρατηγού Αμπουλφάζλ Σεκαρτσί, εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο οποίος δήλωσε ότι ο Τραμπ θα «θανατωθεί» αν οι ΗΠΑ στραφούν εναντίον του ανώτατου ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Ο Τραμπ γνωρίζει πως αν απλωθεί χέρι εναντίον του ηγέτη μας, δεν θα κόψουμε μόνο αυτό το χέρι, αλλά θα βάλουμε φωτιά στον κόσμο τους», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματικός σε κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις δεν είχαν αντιδράσει επαρκώς σε παρόμοιες απειλές, σημειώνοντας πως «αν απειλούσαν οποιονδήποτε άλλον, όχι καν πρόεδρο, θα έπρεπε να υπάρξει άμεσο και σκληρό χτύπημα».

Κλιμάκωση εν μέσω αιματηρών διαδηλώσεων στο Ιράν

Η αντιπαράθεση εξελίσσεται στον απόηχο των μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, λόγω της ραγδαίας υποτίμησης του ριάλ, του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Σύμφωνα με την οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), τουλάχιστον 4.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 26.000 έχουν συλληφθεί, αριθμοί που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Ο Τραμπ έχει θέσει δύο «κόκκινες γραμμές» προς την Τεχεράνη: τη δολοφονία ειρηνικών διαδηλωτών και την πραγματοποίηση μαζικών εκτελέσεων. Παρότι απείλησε επανειλημμένα με σκληρή απάντηση, επαίνεσε το Ιράν όταν υπήρξαν αναφορές για ακύρωση εκατοντάδων προγραμματισμένων εκτελέσεων.

Στρατιωτικές κινήσεις και ανησυχία για γενίκευση της κρίσης

Την ίδια ώρα, ενισχύονται οι ενδείξεις στρατιωτικής κινητικότητας των ΗΠΑ. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και συνοδευτικά αντιτορπιλικά κατευθύνονται δυτικά μέσω του Ινδικού Ωκεανού, με Αμερικανούς αξιωματούχους να αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν αν προορισμός τους είναι η Μέση Ανατολή.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις διαδηλώσεις, ενώ ο ίδιος ο Χαμενεΐ έκανε λόγο για «χιλιάδες νεκρούς», αποδίδοντας την ευθύνη στην Ουάσιγκτον.

Νέα φάση έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Τεχεράνης

Οι τελευταίες δηλώσεις Τραμπ εντάσσονται σε ένα μοτίβο ακραίας πίεσης προς την ιρανική ηγεσία, με ανοιχτές πλέον απειλές τόσο για αλλαγή καθεστώτος όσο και για στρατιωτική σύγκρουση.

Διεθνείς παρατηρητές προειδοποιούν ότι η κλιμάκωση της ρητορικής, σε συνδυασμό με την εσωτερική αστάθεια στο Ιράν, αυξάνει τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης κρίσης στην περιοχή.

