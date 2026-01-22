Τη σπάνια εμπειρία του πατινάζ σε ένα φυσικό και εκτεταμένο παγοδρόμιο έζησε η Ιταλίδα αθλήτρια Ιλάρια Ντεντέλα, κατά την επίσκεψή της στην Αλάσκα. Η πατινέζ βρέθηκε στην παγωμένη λίμνη Eklutna, όπου εκμεταλλεύτηκε τις ιδανικές συνθήκες για να κινηθεί πάνω στον πάγο.

Σε εντυπωσιακό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή, η Ντεντέλα γλιστρά με χάρη στην παγωμένη επιφάνεια της επιβλητικής λίμνης, χαρίζοντας ένα ιδιαίτερα απολαυστικό θέαμα.

🔴 INFO – #Sport : La patineuse italienne Ilaria Dentella se produit sur le lac gelé d’Eklutna, en #Alaska. Des images montrent l’athlète évoluer sur la surface glacée de ce site naturel spectaculaire, offrant une performance rare dans un décor extrême. pic.twitter.com/qLpkd038tU January 21, 2026

Η επαγγελματίας πατινέζ ανεβάζει συχνά βίντεο από τα «παγωμένα» ταξίδια της στα social media, τα οποία γίνονται συχνά viral.

skai.gr