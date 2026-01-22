Στη Μόσχα έφθασαν το βράδυ ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να έχουν συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι δύο άνδρες μετέβησαν κατευθείαν στο Κρεμλίνο για τις συνομιλίες που έχουν ήδη αρχίσει.

Witkoff, Kushner and Josh Gruenbaum meet with Putin at the Kremlin. pic.twitter.com/QbGm9zp8Hy January 22, 2026

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους Αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

