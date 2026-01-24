Έκρηξη σε παράνομο εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στη νοτιοδυτική Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων, σύμφωνα με ανακοίνωση της κολομβιανής αστυνομίας χθες Παρασκευή.

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε «τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου», ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Χέιρο Ουρέα Ρόσο.

#Colombia | Coronel John Jairo Urrea Rozo, comandante del departamento de Policía Nariño, entrega detalles acerca de la explosión en Tumaco que dejó siete muertos y diez heridos. pic.twitter.com/EitvTm9a7Q January 23, 2026

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας.

Το παράνομο εργαστήριο βρισκόταν σε κοινότητα αυτοχθόνων στον νομό Ναρίνιο, μια περιοχή με μεγάλες καλλιέργειες κόκας και σημαντική παρουσία ανταρτών. Τα θύματα εργάζονταν για λογαριασμό μιας παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η οποία δεν υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

#Colombia | Una fuerte explosión ocurrida en un laboratorio clandestino para el procesamiento de cocaína dejó al menos siete personas sin vida y diez heridas en el resguardo indígena Inda Zabaleta, en zona rural de Tumaco, Nariño.



Los heridos, con quemaduras de gravedad, fueron… pic.twitter.com/7BB4IVal6u January 23, 2026

protothema.gr