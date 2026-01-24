Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα σφοδρή επίθεση κατά της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και κατ’ επέκταση χωρίς θέρμανση.

Από τις επιθέσεις στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας, το Κίεβο και το Χάρκοβο, νωρίς σήμερα, δήλωσαν αξιωματούχοι, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 27 τραυματίστηκαν.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα και τέσσερις τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται. Πρόσθεσε ότι τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές σε συνοικίες και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διαρρέει το Κίεβο.

Χωρίς θέρμανση 6.000 κτίρια

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 6.000 κτίρια στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση. Σήμερα το πρωί η θερμοκρασία στην πόλη ήταν μείον 13 βαθμοί Κελσίου. Το Κίεβο έχει ήδη δεχθεί δύο μεγάλες νυχτερινές επιθέσεις μετά την Πρωτοχρονιά που προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης για εκατοντάδες κτίρια.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία με 357 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 21 πυραύλους.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η επίθεση προκάλεσε τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις τοπικές στρατιωτικές αρχές.

Στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ο δήμαρχος Ιχόρ Τέρεχοφ ανέφερε πως η πόλη του δέχθηκε κύμα επιδρομών από ιρανικής κατασκευής drones Shahed που έπληξαν σπίτια και δομές υγείας.

«Το Χάρκοβο δέχθηκε μαζική επίθεση για σχεδόν δυόμισι ώρες. Ο εχθρός επιτέθηκε στην πόλη με 25 Shahed», δήλωσε ο δήμαρχος μέσω Telegram, κάνοντας λόγο για 19 τραυματίες.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην περιφέρεια Τσερνίχιφ έμειναν χωρίς ρεύμα λόγω της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική ενεργειακή εταιρία Chernihivoblenergo. Σύμφωνα με την ίδια εταιρία, μια σημαντική ενεργειακή εγκατάσταση υπέστη ζημιές.

Ο Ζελένσκι ζητά προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας από τις ΗΠΑ μετά τη ρωσική επίθεση

Η μεγάλη ρωσική νυχτερινή επίθεση σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις έδειξε ότι οι συμφωνίες για την αντιαεροπορική άμυνα που έγιναν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός αυτή την εβδομάδα πρέπει να «εφαρμοστούν πλήρως», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι και ο Τραμπ συναντήθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Πέμπτη και συζήτησαν τη ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, αν και στη συνέχεια κανείς από τους δύο ηγέτες δεν διευκρίνισε τι συμφωνήθηκε.

Вночі Росія масовано атакувала наші регіони – випустили понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Під ударами Київ та область, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина. У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові… pic.twitter.com/yMJGmkwOxl — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026

Overnight, Russia carried out a massive attack on our regions, launching over 370 attack drones and 21 missiles of various types. Kyiv and the region, as well as the Sumy, Kharkiv, and Chernihiv regions, were targeted. In Kharkiv, a maternity hospital, a dormitory housing… pic.twitter.com/K0TQNNvu4T — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2026

Κίεβο κατά Πούτιν: Εδωσε εντολή για επίθεση στη διάρκεια των συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι με «κυνικό τρόπο» έδωσε εντολή για μαζικό πυραυλικό χτύπημα ενώ αντιπροσωπείες από την Ουκρανία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον.

«Αυτή η βάρβαρη επίθεση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι η θέση του Πούτιν δεν είναι στο συμβούλιο ειρήνης αλλά στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτηση στο Χ.

Οι διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι και η ρωσική απαίτηση για το Ντονμπάς

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν χθες στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς αποτέλεσμα.

Ενδείξεις συμβιβασμού δεν υπάρχουν, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρης της βιομηχανικής περιοχής του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν σήμερα:

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια» ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι.

«Θα δούμε πώς θα πάει αύριο [σ.σ. σήμερα] η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που Ουκρανία, η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχα τριμερείς συνομιλίες από τότε που ξεκίνησε η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: iefimerida.gr