Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό περίπου 80 αγνοουμένων στην επαρχία της Δυτικής Ιάβας, μετά την κατολίσθηση που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση των αρχών της Ινδονησίας.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε χθες Σάββατο εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν την προηγούμενη ημέρα και, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, προβλέπεται να συνεχιστούν τα επόμενα 24ωρα.

Ο 36χρονος Ντεντί Κουρνιαουάν ανέφερε πως ήταν η πρώτη κατολίσθηση που είχε δει στο ορεινό χωριό Πασίρ Λάνγκου, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Τζακάρτα. «Ορισμένες φορές είχαμε μόνο μικρές πλημμύρες από παρακείμενο ποταμό, αλλά αυτήν τη φορά (η καταστροφή) προήλθε από το δάσος», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνει η αστάθεια του εδάφους, καθώς δεν ενδείκνυται η χρήση βαρέων μηχανημάτων, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Kompas επικαλούμενο τις αρχές.

Πριν από δύο μήνες, περίπου 1.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στη νήσο Σουμάτρα, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

