Θεαματικά ακροβατικά περιλάμβανε και φέτος η στρατιωτική παρέλαση για την Ημέρα της Δημοκρατίας στην Ινδία, σε ένα σκηνικό που έχει πλέον καθιερωθεί ως παράδοση. Εκατοντάδες χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν στο Νέο Δελχί μοτοσικλετιστές να σχηματίζουν ανθρώπινες πυραμίδες με πέντε και έξι άτομα πάνω σε μία μοτοσικλέτα.

Το εντυπωσιακό θέαμα συμπληρώθηκε από άλματα μοτοσικλετιστών από τη μία μηχανή στην άλλη, καθώς και από αναβάτες που στέκονταν όρθιοι στη σέλα, χωρίς να αγγίζουν το τιμόνι, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Δείτε βίντεο από την παρέλαση, όπου συμμετείχε και γυναικείο πλήρωμα:

Τιμώμενα πρόσωπα ήταν φέτος η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι υπό διαπραγμάτευση μια μεγάλη εμπορική συμφωνία Ινδίας και ΕΕ.

Δείτε βίντεο από το 2025:

Βίντεο από το 2023:

protothema.gr