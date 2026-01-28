Κύμα κακοκαιρίας πλήττει και τη Βρετανία, με την καταιγίδα «Τσάντρα» να φέρνει χινοπτώσεις και πλημμύρες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοθύελλες σαρώνουν τα νοτιοδυτικά, δυτικά και βόρεια της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες από τη Βόρεια Ιρλανδία και το Ντέβον μέχρι τη Σκωτία. Οι κάτοικοι της Βόρειας Ιρλανδίας αντιμετώπισαν πολλά προβλήματαπου, καθώς είδαν δρόμους, σπίτια και καταστήματα να βουλιάζουν στα νερά.

Η επέλαση της καταιγίδας «Τσάντρα» έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με τις αρχές να σημαίνουν κίτρινο και πορτοκαλί συναγερμό, προειδοποιώντας για επικίνδυνους ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές, αλλά και σφοδρές χιονοπτώσεις στην ενδοχώρα.

Στη Βόρεια Ιρλανδία παραμένουν κλειστά 242 σχολεία, ενώ βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για πολύ δυνατούς ανέμους από νωρίς το πρωί έως το βράδυ. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι ριπές, που φτάνουν τα 95 έως 113 χιλιόμετρα την ώρα και τοπικά τα 120 χιλιόμετρα σε παράκτιες περιοχές, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς και σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή.

Στη νοτιοδυτική Αγγλία, πλημμυρικά φαινόμενα έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών σε περιοχές του Ντόρσετ, του Σόμερσετ και της ανατολικής Ντέβον. Παράλληλα, η βασική γέφυρα που συνδέει την Αγγλία με την Ουαλία παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται μέσω εναλλακτικής διάβασης.

Προβλήματα καταγράφονται και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, με προειδοποιήσεις ότι τα δρομολόγια ενδέχεται να επηρεαστούν έως το τέλος της ημέρας. Την ίδια ώρα, χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές της βόρειας Αγγλίας και της Σκωτίας.

Η κακοκαιρία Τσάντρα είναι η τρίτη ισχυρή καταιγίδα που πλήττει τη χώρα μέσα στον μήνα, μετά από δύο προηγούμενα κύματα που είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές και εκτεταμένη αναστάτωση.

