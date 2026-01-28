Οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν τη διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την Πέμπτη (29/1) αναμένεται να εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα από τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου να δρομολογηθεί ο επαναπατρισμός των σορών. Η μεταφορά τους στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο βρίσκεται στην Ελευσίνα. Το μεταγωγικό αεροσκάφος βρίσκεται σε ετοιμότητα και για να παραλάβει τους τραυματίες του τροχαίου.

Όσον αφορά τους τραυματίες, οι δύο βρίσκονται σε κατάσταση που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Ο τρίτος, ο οποίος φέρει πιο σοβαρά τραύματα χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση, θα αξιολογηθεί το εάν αυτή θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι έχουν πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Λοβέρδος, σημειώνοντας παράλληλα ότι το μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα της τραγωδίας ήταν 30 ετών.

«Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση» είπε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ σε Έλληνα γιατρό

Στο μεταξύ, μια σοκαριστική μαρτυρία επιζώντος για το τι συνέβη στο πολύνεκρο τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ μετέφερε ο Έλληνας γιατρός Δημήτρης Κούκουλας στη Ρουμανία, ο οποίος και έσπευσε στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

«Κόλλησε το τιμόνι κατά την προσπέραση λόγω lane assist φέρεται να είπε ένας από τους τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ για το φονικό τροχαίο στον Έλληνα γιατρό, όπως ο ίδιος ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Συνομίλησα με τους δύο εκ των τριών (σ.σ. τραυματιών). Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους και πιο ελαφριά, έχει κάποια κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του lane assist. Έγινε μία προσπέραση, μπλόκαρε το lane assistant και μπλόκαρε το τιμόνι, του έφυγε, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου γιατί κάτι έγινε με το lane assistant. Ενεργοποιήθηκε το lane assist και ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει την πορεία του αυτοκινήτου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο μένει να φανεί από την έρευνα αν όντως έχει γίνει κάτι τέτοιο, καθώς το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας απενεργοποιείται αυτόματα αν ο οδηγός ανάψει φλας, καθώς «αντιλαμβάνεται» ότι γίνεται αλλαγή λωρίδας εκούσια. Εν προκειμένω, φαίνεται από το βίντεο ότι ο οδηγός είχε ανάψει φλας, άρα αν το lane assist λειτούργησε κανονικά δεν θα έπρεπε να τραβήξει τον οδηγό πίσω στη λωρίδα.

