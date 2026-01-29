Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην απόλυση ενός από τους ανώτερους αξιωματούχους της, του Χένρικ Χολολέι, μετά την ολοκλήρωση εσωτερικής έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβίασε κανόνες της ΕΕ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico.

Ο Εσθονός αξιωματούχος είχε τεθεί υπό διερεύνηση για φερόμενες παραβάσεις που αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων, ζητήματα διαφάνειας, αποδοχή δώρων και χειρισμό εμπιστευτικών εγγράφων, όπως προκύπτει από έγγραφα που επικαλείται το Politico. Ο ίδιος, σε δήλωσή του στο μέσο, ανέφερε πως είναι απογοητευμένος, ωστόσο αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η διαδικασία «έφτασε επιτέλους στο τέλος της».

Ο Χολολέι είχε διατελέσει ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών και πιο πρόσφατα σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις 21 Μαρτίου 2025 ενημερώθηκε επισήμως ότι θα υποβληθεί σε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνα της OLAF από το 2023, η οποία ξεκίνησε μετά από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και αφορούσε καταγγελίες για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με συμφωνία αερομεταφορών με το Κατάρ, με αντάλλαγμα δώρα, μεταξύ των οποίων και πολυτελείς διαμονές στη Ντόχα.

Χωρίς να κατονομάσει τον αξιωματούχο, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος ανώτερου στελέχους, τονίζοντας ότι διαπιστώθηκε παραβίαση των ισχυόντων κανόνων και αποφασίστηκαν «τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα».

