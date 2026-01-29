Δικαστήριο του Ιλινόι στις ΗΠΑ καταδίκασε έναν πρώην βοηθό σερίφη σε φυλάκιση 20 ετών για τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας άοπλης μαύρης γυναίκας στο σπίτι της τον Ιούλιο του 2024, αφού κάλεσε την γραμμή έκτακτης ανάγκης 911 για να αναφέρει έναν πιθανό εισβολέα, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία.

Συγκεκριμένα, ο Σον Γκρέισον, πρώην βοηθός σερίφη της κομητείας Σάγκαμον, καταδικάστηκε τον Οκτώβριο για φόνο δευτέρου βαθμού για τον θάνατο της Σόνια Μάσεϊ, 36 ετών, στο σπίτι της στο Σπρίνγκφιλντ του Ιλινόι.

Υπερβολική βία εναντίον έγχρωμων

BREAKING: Former deputy Sean Grayson has been sentenced to 20 years after being convicted of the second-degree murder of Sonya Massey, a 36-year-old Black mother who was fatally shot in her own home after calling police for help. pic.twitter.com/h3yxQz7aAL — Ben Crump (@AttorneyCrump) January 29, 2026

Η υπόθεση έχει παρομοιαστεί με άλλες υψηλού προφίλ περιπτώσεις αστυνομικών που χρησιμοποιούν υπερβολική βία εναντίον Αφροαμερικανών και έχει προσελκύσει εθνική προσοχή.

Τη νύχτα του θανάτου της, η Μάσεϊ είχε καλέσει το 911 για βοήθεια αφού βρήκε ένα σπασμένο παράθυρο στο σπίτι της και φοβήθηκε ότι κάποιος ληστής μπορεί να βρισκόταν στο σπίτι. Ο Γκρέισον και ένας άλλος βοηθός εισήλθαν στο σπίτι της και ζήτησαν την ταυτότητά της, σύμφωνα με μαρτυρία στο δικαστήριο. Σε κάποιο σημείο της συζήτησης, κρατούσε μια κατσαρόλα με βραστό νερό, την οποία οι αστυνομικοί της ζήτησαν να αφήσει κάτω.

Οι δικηγόροι του καταδικασθέντος αστυνομικού ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι νόμιζε ότι ο πελάτης τους νόμιζε ότι η Μάσεϊ επρόκειτο να του πετάξει την κατσαρόλα με το νερό.

