Ως «βάρβαρη πράξη επίθεσης» χαρακτήρισε ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα), με το οποίο απειλείται η επιβολή πρόσθετων τιμωρητικών δασμών σε κάθε χώρα που πωλεί πετρέλαιο στην Κούβα, η οποία τελεί υπό κομμουνιστική διακυβέρνηση.

«Καταγγέλλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης εναντίον της Κούβας και του λαού της, που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σ’ ένα ολόκληρο έθνος», καθώς σημαίνει πως ο κόσμος στη χώρα της Καραϊβικής θα «υποχρεωθεί να υποστεί ακραίες συνθήκες ζωής», υπογράμμισε μέσω X ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ.

